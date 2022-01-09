Який вживаний автомобіль можна придбати в Німеччині 2022 року

Ціни на вживані авто значно зросли, тому придбати гарне авто за невелику ціну - велика удача.

Якщо на нашому внутрішньому ринку не знайшлося для вас автомобіля, тоді завжди його можна придбати з-за кордоном. Тільки треба пам’ятати, що наразі автомобільний ринок знаходиться у кризі, тому відшукати гарне авто за невеликі гроші важко.

Автомобільний блогер на Youtube-каналі Auto Welt, показав, який автомобіль можна придбати у Німеччині 2022 року.

Розпочнемо з українського улюбленця - Volkswagen Golf у кузові універсал 2013 року. Таке авто з пробігом 107 тисяч кілометрів коштує 9 500 євро (приблизно 285 000 грн). Під капотом у нього турбована четвірка на - 1.2 літра, яка працює зі звичайною та надійною механічною коробкою передач. Комплектація не люксова, але все необхідне тут є. Також, що сподобається багатьом – великий багажник, в який можна скласти будь-які смаколики від бабусі.

Тепер німецький автомобіль для початківців – Opel Astra 2015 року. Дилери просять за автомобіль з пробігом 123 тисячі кілометрів 11 500 євро (приблизно 345 000 грн). Таке авто має невеличкий двигун на – 1 літр та механічну коробку передач. Салон невеликий, але водію та пасажирам там досить зручно. Також, тут є кондиціонер, круїз-контроль та електропакет.

Skoda Fabia – народний автомобіль на наших дорогах. За авто 2019 року з пробігом усього 19 тисяч кілометрів, майбутній власник заплатить 13 900 євро (приблизно 417 000 грн). У рух автомобіль приводить двигун – на 1 літр з невеликою турбіною, КПП – механічна. Таке авто ідеально підійде для невеличкої сім’ї, таксі та каршерінгу. Невеличкий пробіг гарантує безпроблемну експлуатацію найближчі кілька років.

Далі розглянемо – Seat Leon 2019 року, який вже пробіг Німеччиною 59 тисяч кілометрів. Таке авто коштує 16 300 євро (приблизно 489 000 грн). За ці гроші ви отримаєте: двигун – на 1.5 літра, АКПП, клімат-контроль, підігрів сидінь та комбінований салон зі штучної шкіри та алькантари. Це авто досить економічне та недороге в обслуговуванні, тому найчастіше його купляють невибагливі водії.

Ну і куди без легендарної - Skoda Octavia. Автомобіль 2018 року, який пробіг вже 112 тисяч кілометрів коштує - 20 900 євро (приблизно 627 000 грн). Тут у вас буде дизельний двигун з турбіною на – 2 літри, Акпп, шкіряний салон, підігрів сидінь та багато чого іншого. Найголовніше те, що дизельний двигун набагато надійніший, ніж його бензинові “брати”, також попит на такі автомобілі набагато більший.

Як бачимо, ціни на автомобілі у Німеччині значно більші ніж в інших популярних країнах Європи. Та деякі досвідчені перекупники запевняють, що ціна вища через те, що стан авто набагато кращий, тому кожен обирає сам для себе.

Нагадаємо, яке вживане авто можна придбати на ринку Польщі у 2022 році.