Який вживаний автомобіль можна відшукати на авторинку Латвії

Гарних автомобілів на ринку вистачає, але відшукати їх важко.

Все більше автомобілістів намагаються відшукати для себе гарне авто з-за кордону. Та зробити це не так вже і просто. Автомобільна криза зробила так, що попит перевищує пропозицію, тому гарні варіанти за невеликий цінник швидко продаються.

Автомобільний блогер з Youtube-каналу EDGARS AUTO FANS зробив добірку найцікавіших вживаних авто на ринку Латвії.

Розпочнемо з BMW 3 2012 року. Автомобіль у кузові універсал та з пробігом у 245 тисяч кілометрів коштує 6 тисяч євро (приблизно 180 000 грн). Під капотом у нього звичайний та перевірений дизельний двигун на – 1.6 літра. Коробка передач механічна, що враховуючи немаленький пробіг навіть краще, аніж АКПП. Великий багажник та доволі просторий салон сподобається водіям з великою сім’єю.

Тепер розглянемо популярний у Європі кросовер – Toyota Rav4. За автомобіль 2009 року з пробігом 220 тисяч кілометрів просять 6 700 євро (приблизно 201 000 грн). Тут двигун також дизельний на – 2.2 літра, який працює з механічною коробкою передач. Та найголовніше – це великий кліренс та повний привід. На такому авто почуваєш себе впевнено навіть на бездоріжжі.

Автомобіль, який всі поважають за комфорт та безпеку – Volvo S80 2011 року. З дизельним двигуном на 2 літри та АКПП він коштує 7 900 євро (приблизно 237 000 грн). За 11 років, він вже “пробіг” європейськими дорогами 193 тисячі кілометрів. Тут у вас буде авто у повній комплектації – шкіряний салон, клімат-контроль та ще багато цікавого.

Ось до нас “завітав” представник німецьких люксових позашляховиків – Audi Q7 2008 року. Авто має турбований дизельний двигун на 3 літри та пробіг у 280 тисяч кілометрів. За цього велетня, продавець просить 10 500 євро (приблизно 315 000 грн). Звісно, салон автомобіля дуже зручний та має всі сучасні функції. Та при купівлі такого авто, треба бути дуже уважним. У них часто спостерігаються проблеми з турбінами та пневматичною підвіскою. Тому, заганяєте машину на СТО, перевіряєте та тільки потім купляєте.

І наостанок, непоганий міський кросовер – Mercedes-Benz GLK. 2010 року з дизельним двигуном на 2.2 літра він коштує 11 600 євро (приблизно 348 000 грн). Пробіг не сильно великий – 156 тисяч кілометрів. Коробка передач автоматична, салон шкіряний та дуже багато корисних опцій, все це є в Mercedes-Benz GLK. Тут також треба приділити увагу двигуну – система CDI доволі ніжна, тому її краще перевірити.

Автомобільний ринок у Латвії більш дорогий ніж в Естонії та Польщі, але і якість авто краща.

Нагадаємо, яке вживане авто придбати на ринку Естонії 2022 року.