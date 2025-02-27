Якого кольору має бути моторна олива: поради щодо вибору

під час купівлі моторної оливи варто керуватись не її кольором, а рекомендованими для двигуна характеристиками.

Колір моторної оливи не є сталою ознакою і може значно відрізнятися в продуктах різних виробників. Чи можна за кольором визначити якість моторної оливи, пише NewsYou.

Колір моторної оливи може варіювати від світло-жовтого до темно-коричневого, а деякі виробники навіть додають барвники, які надають оливі сині чи зелені відтінки та роблять її впізнаваною. Але різниця у кольорі свідчить не про якість оливи, а про кількість та склад присадок, які додають в оливу для посилення її властивостей.

"Сучасні синтетичні оливи можуть мати темніший відтінок через вміст високотехнологічних присадок. Водночас сам колір не є ключовим показником якості", – йдеться у публікації.

Втім, водіїв попереджають, що якісна моторна олива не буває абсолютно безколірною, як вода, чи повністю чорною, як мазут. У першому випадку це може свідчити про "бідний"склад, тобто відсутність чи нестачу необхідних присадок. У другому випадку – про низьку якість базового складника.

Фахівці також застерігають водіїв від купівлі моторної оливи невідомих марок, які можуть виявитись підробкою і спричинити пошкодження двигуна. Тому під час купівлі моторної оливи варто керуватись не її кольором, а рекомендованими для вашого двигуна характеристиками, а також обирати продукцію перевірених брендів.

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