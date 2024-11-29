Яку кнопку в авто не варто натискати під час снігу з дощем: представник поліції дав важливу пораду водіям

Навіть без активованої кнопки рециркуляції вологість та запотівання скла може виникати під час дощу чи снігу, але якщо натискати цю кнопку, ситуація погіршиться через швидке накопичення конденсату на шибках.

У правилах дорожнього руху особливу увагу приділяють видимості дороги з місця водія, адже це важливо для безпеки не лише водія, а й інших учасників руху. Однак запотівання скла може значно погіршити ситуацію.

Представник поліції розповів, яку кнопку в автомобілі не слід натискати, коли на вулиці йде дощ або сніг, передає NNews.

Важливо знати

Новачки за кермом часто не звертають увагу на кнопку рециркуляції повітря в автомобілі і можуть випадково її натискати. Важливо пам’ятати, що навіть без активованої кнопки рециркуляції вологість та запотівання скла може виникати під час дощу чи снігу. Але якщо натискати цю кнопку, ситуація погіршиться через швидке накопичення конденсату на шибках.

Щоб запобігти запотіванню, можна увімкнути кондиціонер, який висушить повітря в салоні. Однак якщо кнопка рециркуляції активована, кондиціонер не зможе виконати свою функцію належним чином. Дехто намагається вирішити проблему, відкриваючи вікна, а також знижує температуру обігрівача, щоб зменшити накопичення вологи на склі.

Кнопка рециркуляції розроблена для короткочасного використання. Наприклад, вона потрібна, коли доводиться їхати за вантажівкою чи автобусом, щоб уникнути попадання вихлопних газів у салон. Влітку вона дозволяє швидко охолодити салон після увімкнення кондиціонера, а взимку — швидше прогріти вітрове скло та салон. Однак не рекомендується тривалий час тримати її увімкненою, оскільки це може призвести до нестачі кисню в салоні.

Нагадаємо, у Раді розглядають жорсткіші штрафи для водіїв.

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