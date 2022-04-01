Yandex.Taxi тепер заборонений на території Естонії

Тепер місцеві таксисти не зможуть користуватися застосунком.

Сервіс Yandex.Taxi потрапив під внутрішньодержавні санкції уряду Естонії і тепер повністю заборонений на території країни.

Запровадження додаткових санкцій необхідне для захисту безпеки країни. Про це виданню Postimees повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

"Заборона діяльності Yandex дає чіткий сигнал про те, що компаніям, які співпрацюють із російськими спецслужбами, не місце в Естонії. Ми також запропонували Євросоюзу запровадити санкції проти Yandex", - сказала Каллас.

Одним із головних факторів такої заборони, стало недавнє рішення Росії, що Yandex повинен передавати російським спецслужбам зібрані ним персональні дані користувачів.

Як тільки санкції на Yandex NV почнуть працювати, тоді буде накладено обмеження на надання послуг на території Естонії. Це означає, що Yandex NV не зможуть підключати водіїв до таксування та не зможуть надавати посередницькі послуги в Естонії.

Інтернет-провайдерам також доведеться обмежити доступ до пов'язаних з службами таксі сайтів та програм Yandex NV (Yandex Go і Yandex Pro). Магазини програм (Google Play, App Store та ін.) також повинні обмежити завантаження програми Yandex.Taxi та припинити пропонувати оновлення програм.

Нагадаємо, що Chanel та інші люксові бренди у всьому світі відмовились продавати свою продукцію росіянам.

Читайте також:

Заступниця держсекретаря США назвала умови, за яких з Росії можуть бути зняті санкції