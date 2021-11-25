Японці на базі популярної моделі можуть вивести на ринок компактний та водночас бюджетний кросовер

Японці на базі популярної моделі можуть вивести на ринок компактний та водночас бюджетний кросовер

Новий бюджетник з'явиться через 2 роки після презентації Suzuki Swift

Керівництво компанії Suzuki планує створити новий невеличкий кросовер, в базу якого ляже компактний хетчбек Swift наступного покоління.

Про це повідомило на своєму сайті японське видання Best Car Web.

Новий Suzuki Swift повинен дебютувати у наступному році, після чого розпочнуть проектування кросовера. Якщо все піде за планом, кросовер повинен з’явитись вже у 2024 році.

Головна його відмінність у ходовій частині. Машина отримає зовсім інші налаштування, більший кліренс, а також покращений захист нижньої частини кузова, щоб на бездоріжжі ц водія не було проблем.

Ймовірно, в якості основного агрегату, новинка отримає 1.4 літрову турбовану четвірку, якій допомагатиме електричний додаток на 48-вольт, тим самим створюючи “помірний гібрид”. В парі вони зможуть видати 140 кінських сил, що досить солідно, як для авто такого класу.

autocentre.ua

Ще є версія, що новинка від Suzuki буде побудована на базі Toyota Yaris Cross в рамках договору з обміну технологіями між двома японськими компаніями. В цьому випадку автомобіль також стане гібридним, але отримає 1.5 літровий атмосферний двигун на 80 “коней” та електричний привід з акумуляторами на задній вісі.

Нещодавно, британські фахівці назвали найнадійніші кросовери віком до п'яти років, серед яких є відразу дві моделі Suzuki.