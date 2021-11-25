Японці на базі популярної моделі можуть вивести на ринок компактний та водночас бюджетний кросовер

Новий бюджетник з'явиться через 2 роки після презентації Suzuki Swift
Керівництво компанії Suzuki планує створити новий невеличкий кросовер, в базу якого ляже компактний хетчбек Swift наступного покоління.
Про це повідомило на своєму сайті японське видання Best Car Web.
Новий Suzuki Swift повинен дебютувати у наступному році, після чого розпочнуть проектування кросовера. Якщо все піде за планом, кросовер повинен з’явитись вже у 2024 році.
Головна його відмінність у ходовій частині. Машина отримає зовсім інші налаштування, більший кліренс, а також покращений захист нижньої частини кузова, щоб на бездоріжжі ц водія не було проблем.
Ймовірно, в якості основного агрегату, новинка отримає 1.4 літрову турбовану четвірку, якій допомагатиме електричний додаток на 48-вольт, тим самим створюючи “помірний гібрид”. В парі вони зможуть видати 140 кінських сил, що досить солідно, як для авто такого класу.
Ще є версія, що новинка від Suzuki буде побудована на базі Toyota Yaris Cross в рамках договору з обміну технологіями між двома японськими компаніями. В цьому випадку автомобіль також стане гібридним, але отримає 1.5 літровий атмосферний двигун на 80 “коней” та електричний привід з акумуляторами на задній вісі.
Нещодавно, британські фахівці назвали найнадійніші кросовери віком до п'яти років, серед яких є відразу дві моделі Suzuki.