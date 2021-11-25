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Японці на базі популярної моделі можуть вивести на ринок компактний та водночас бюджетний кросовер

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Японці на базі популярної моделі можуть вивести на ринок компактний та водночас бюджетний кросовер

pnzdrive

Новий бюджетник з'явиться через 2 роки після презентації Suzuki Swift

Керівництво компанії Suzuki планує створити новий невеличкий кросовер, в базу якого ляже компактний хетчбек Swift наступного покоління.

Про це повідомило на своєму сайті японське видання Best Car Web.

Новий Suzuki Swift повинен дебютувати у наступному році, після чого розпочнуть проектування кросовера. Якщо все піде за планом, кросовер повинен з’явитись вже у 2024 році.

Головна його відмінність у ходовій частині. Машина отримає зовсім інші налаштування, більший кліренс, а також покращений захист нижньої частини кузова, щоб на бездоріжжі ц водія не було проблем.

Ймовірно, в якості основного агрегату, новинка отримає 1.4 літрову турбовану четвірку, якій допомагатиме електричний додаток на 48-вольт, тим самим створюючи “помірний гібрид”. В парі вони зможуть видати 140 кінських сил, що досить солідно, як для авто такого класу.

© autocentre.ua
autocentre.ua

Ще є версія, що новинка від Suzuki буде побудована на базі Toyota Yaris Cross в рамках договору з обміну технологіями між двома японськими компаніями. В цьому випадку автомобіль також стане гібридним, але отримає 1.5 літровий атмосферний двигун на 80 “коней” та електричний привід з акумуляторами на задній вісі.

Нещодавно, британські фахівці назвали найнадійніші кросовери віком до п'яти років, серед яких є відразу дві моделі Suzuki.

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