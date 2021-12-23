Японці розробили інноваційні батареї, які дозволяють не заряджати електромобіль

Завдяки ним можна непогано збільшити запас ходу.

Японська компанія Toshiba розробила інноваційні батареї для електрокарів.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що вони є сонячними та, як наслідок, більш ефективними.

Інноваційні сонячні батареї отримали додатковий шар на основі оксиду міді (Cu2O), що дозволило підвищити ефективність перетворення енергії до 8,4%. При розміщенні такого шару над стандартним кремнієвим осередком коефіцієнт корисної дії (ККД) зростає до рекордних 27,4%.

Випробування показали, що в разі встановлення подібних сонячних панелей на даху та капоті електромобіля, то за день його запас можна збільшити на 35 км. Якщо електрокар використовується в місті, то цього цілком достатньо, щоб не заряджати батарею, адже за статистикою автомобілісти в середньому проїжджають 15-20 км щодня. Розроблений Toshiba прозорий шар-плівка накладається просто поверх класичних елементів. Фактично це означає підвищення ефективності усієї збірки без збільшення площі панелей, що на сьогодні є головною проблемою застосування сонячних батарей на машинах.

Toshiba планує, що до 2030 року нова технологія з'явиться у серії. Тоді ж ефективність тандемного осередку підвищиться до 30%, без значного збільшення вартості. Це і має забезпечити інтерес автовиробників, які сьогодні мало замотивовані в глибокому дослідженні отримання енергії із сонця – саме через низку технічних проблем.

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