Новий знак / © autotheme.info

Реклама

З’явився новий дорожній знак — зелений квадрат із білим велосипедом, який викликає запитання у багатьох водіїв. Це нововведення стосується певних видів доріг і позначає велосипедні швидкісні магістралі Radschnellweg, які набувають популярності в країнах Європейського Союзу.

Про це пише Автотема

Ці спеціальні траси призначені для швидкого та безпечного руху велосипедистів, забезпечуючи можливість обходити автомобільні потоки. Зазвичай основними користувачами таких доріг є велосипедисти та власники іншого двоколісного транспорту. В окремих випадках на цих магістралях можуть рухатись й інші транспортні засоби, але пріоритет завжди надається двоколісним.

Реклама

Проїзд на цих магістралях без відповідного дозволу суворо карається. Наприклад, у Німеччині водії автомобілів, які порушують правила, можуть бути оштрафовані на суму до 100 євро. У випадку виникнення аварійної ситуації через таке порушення штраф може значно зрости. Спеціалізовані камери фіксують такі порушення автоматично, тому уникнути відповідальності практично неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є дорожній знак з трьома автомобілями, та що він означає.