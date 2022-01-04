Європейські фахівці назвали найбезпечніші автомобілі 2021 року

П'ять зірок отримали 22 моделі.

Європейська організація з перевірки безпеки автомобілів Euro NCAP опублікувала щорічний рейтинг найбезпечніших автомобілів минулого року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Від дефіциту напівпровідників до охорони здоров’я, що тягнеться з 2019 року, минулий рік був дуже складним для автомобільної промисловості, і не тільки. Попри це, на ринок вийшло чимало нових моделей автомобілів і деякі з них пройшли перевірку безпеки Euro NCAP.

Минулого року Euro NCAP провела всебічні випробування на безпеку 33 нових автомобілів різних класів. З них 22 моделі здобули максимальний рейтинг "п'ять зірок". За підсумками тестів було обрано п'ять найбезпечніших автомобілів у п'яти номінаціях.

Так, одразу дві нагороди отримав електричний флагман модельного ряду - Mercedes-Benz EQS. Ця модель названа найкращою в категоріях "Представницький автомобіль" та "Електромобіль". В обох випадках він випередив своїх п’ятизіркових суперників – Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Tesla Model S та Polestar 2.

У категорії компактних SUV перемогу отримав Nissan Qashqai нового покоління, який продемонстрував видатні показники у сфері активної безпеки. Серед повнорозмірних SUV нагорода дісталася першому в історії марки Skoda електричному кросоверу Enyaq iV. Також в організації відзначили дивовижні результати компактних моделей Toyota Yaris Cross та нового покоління Skoda Fabia.

Премія Euro NCAP Best-in-Class присуджується тим автомобілям, які показують найкращі результати у категоріях, у яких протягом року брало участь не менше трьох учасників. Вони повинні відповідати максимальному п'ятизірковому рейтингу, а у повномасштабних тестах не мати жодної критичної червоної зони пошкодження.

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