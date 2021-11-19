Європейський авторинок встановив історичний антирекорд щодо реєстрацій нових легкових машин

Негативна тенденція фіксується четвертий місяць поспіль.

Авторинок Європи зазнав історичного антирекорду щодо реєстрацій нових легкових машин.

Так, Європейська асоціація автовиробників (АСЕА) опублікувала статистику продажу нових авто на ринку ЄС у жовтні 2021 року. За її підсумками, реалізація автомобілів упала на 30,3% і склала 665 тисяч одиниць. Це найгірший жовтневий результат в історії європейського автомобільного ринку, передає "Укравтопром".

Зазначається, що більшість ринків ЄС понесли двозначні збитки, зокрема і чотири найбільших: Італія (-35,7%), Німеччина (-34,9%), Франція (-30,7%) та Іспанія (-20,5%).

Утім, попит на нові авто залишається позитивним на трьох з чотирьох ключових ринків ЄС: Італії (+12,7%), Іспанії (+5,6%) і Франції (+3,1%). Навпаки, показники Німеччини з початку року до теперішнього часу погіршилися в порівнянні з минулим роком на 5,2 відсотка.

Як повідомили в асоціації, негативна динаміка відзначається четвертий місяць поспіль, що обумовлено перебоями у поставках нових машин через брак напівпровідників для їхнього виробництва.

Водночас за перші 10 місяців 2021 року кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС зросла на 2,2% порівняно з попереднім роком. Від початку року в регіоні було реалізовано близько 8,2 мільйона нових легкових автомобілів. Незважаючи на падіння продажу в останні місяці, через тривалий вплив кризи поставок напівпровідників, істотне зростання на початку року допомогло зберегти позитивний тренд щодо аналогічного періоду 2020 року.

Раніше розповідалося про те, що британці склали рейтинг найбільш ненадійних автомобілів сучасності.