Їзда на чужих авто в Україні: як уникнути штрафів та оформити користування

Щоб законно їздити на чужому авто в Україні, слід призначити належного користувача.
Належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить, розповіли у Головному сервісному центрі МВС.
Тобто у разі автоматичної фото- або відеофіксації порушень правил дорожнього руху штрафи отримуватиме особа, яка користувалась автомобілем.
Призначити належного користувача або пошерити свій транспортний засіб можна кількома зручними способами.
У МВС зазначають, що це можливо зробити у будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн з телефона у кілька кліків – у Кабінеті водія або в застосунку "Дія".
У власника автівки має відображатись свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в електронному вигляді. Тоді як у майбутнього користувача – посвідчення водія відповідної категорії. Також у "Дії" повинна відображатись ID-картка або закордонний паспорт.
Для призначення належного користувача необхідно виконати такі дії:
- авторизуватись у Кабінеті водія або Дії;
- власник створює запит на шеринг у вигляді QR-коду або ділиться посиланням;
- водій сканує цей код або переходить за посиланням і підтверджує намір стати належним користувачем.
Після цього у належного користувача з’явиться свідоцтво про реєстрацію авто.
Раніше ми писали, що в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв, які використовують транспортні засоби, що створюють надмірний шум.
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