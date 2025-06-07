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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Їзда в заторах вбиває двигун: як захистити авто

Часті зупинки, холостий хід і погане згоряння пального призводять до накопичення нагару, зносу деталей і перегріву мотора.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Авто у заторі

Авто у заторі / © Pixabay

Щоденне стояння у заторах може стати невидимою, але небезпечною загрозою для двигуна вашого авто. Хоча повільна їзда здається безпечною, насправді вона запускає цілий ланцюг шкідливих процесів у моторі.

Про це розповів досвідчений автомеханік в інтерв’ю SUV News.

Невидима шкода від пробок

Постійні рушання з місця, холостий хід та нестача кисню у заторах провокують неповне згоряння пального, через що в двигуні накопичується нагар і сажа. Вони осідають на свічках, клапанах і стінках циліндрів, поступово руйнуючи метал.

Крім цього, щільне міське повітря з великою кількістю вихлопних газів знижує ефективність роботи каталітичного нейтралізатора, який не досягає потрібної температури в 350°C. Це призводить до його засмічення, перегріву і навіть руйнування керамічних сот.

Двигун і масло — під подвійним ударом

Холостий хід негативно впливає і на моторну оливу. Вона швидше втрачає в’язкість і захисні властивості через залишки незгорілого пального та перегрів. Це, своєю чергою, може призвести до засмічення масляних каналів, перегріву двигуна і виходу з ладу турбіни.

«Олива виглядає чистою, але може втратити захисні властивості всього за кілька тижнів у щоденних заторах», — зазначає автомеханік.

Як захистити двигун в умовах міського трафіку

  • Змінюйте моторну оливу частіше, ніж це передбачено регламентом

  • Обирайте мастила з високою термічною стабільністю

  • Регулярно перевіряйте стан системи охолодження

  • Вчасно змінюйте антифриз і очищуйте радіатор

  • Дотримуйтесь графіка техобслуговування, навіть якщо мало їздите

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не можна залишати в авто влітку та публікували список небезпечних речей.

Раніше стало відомо, про те, що українські водії до 20 серпня мають отримати «Код 95». Також ми розповідали, що це і навіщо.

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