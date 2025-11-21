"Їздить практично вічно": механік назвав найнадійніше вживане авто

Автомобіль / © motor1.com

Реклама

Відомий американський автомеханік та YouTube-блогер Скотті Кілмер звернув увагу на модель, яку, на його думку, більшість водіїв несправедливо ігнорують на вторинному ринку. Експерт назвав Toyota Camry Solara справжньою «перлиною» серед уживаних авто.

Про це пише Аvtomob.

Ця модель, що випускалася з 1998 по 2009 рік, є поєднанням легендарної надійності седана Toyota Camry зі стильнішим кузовом купе чи кабріолета.

Реклама

«Такі машини можуть їздити практично вічно», — наголосив Кілмер.

Механік підкреслив, що Toyota Camry Solara здатна дарувати власникам довгі роки безпроблемної експлуатації.

Кілмер навів приклад свого друга, який придбав Solara за 5500 доларів із пробігом близько 100 тисяч кілометрів. Попри те, що автомобіль згодом потрапив у ДТП, його вдалося легко відновити. Сьогодні це авто має вже понад 140 тисяч кілометрів пробігу і досі залишається на ходу.

Завдяки своїй феноменальній витривалості, Toyota Camry Solara залишається однією з найбільш рекомендованих моделей на вторинному ринку для тих, хто шукає якісне та надійне авто за невеликі гроші.

Реклама

Нагадаємо, тривале простоювання автомобіля може призвести до корозії, псування мастил, батарей та трансмісії, а також пошкодження салону. Для збереження авто колекціонери радять регулярно очищати кузов, використовувати стабілізатор пального, контролювати температуру та вологість у приміщенні, ставити машину на домкрати і періодично запускати двигун.