Від 1 травня в Україні почнуть працювати нові світлофори: що відомо

З 1 травня в Україні офіційно набуває чинності новий стандарт для світлофорів / © Unsplash

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Від 1 травня в Україні запроваджуються нові стандарти для дорожніх світлофорів – ДСТУ 4092:2024.

Про це пише Avto24.

Відтепер замість класичного зеленого кольору на нових чи реконструйованих об’єктах почнуть встановлювати «смарагдові» сигнали. Як пояснили в патрульній поліції, це стосуватиметься лише нових об’єктів або тих, де світлофори вийшли з ладу.

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У документі також передбачено низку інших змін. Наприклад, відтепер стрілки на лінзах стануть шевронними – тобто більш помітними для водіїв.

Також з’являться велосипедні світлофори з піктограмою та різними розмірами лінз залежно від розміщення, спільні велопішохідні світлофори та таймери зворотного відліку часу.

«Заміна всіх світлофорів по країні не передбачена. Новий стандарт діятиме в рамках реконструкцій чи нового будівництва», – пояснив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Крім того, на світлофорах будуть встановлювати кнопки виклику сигналу та звукові пристрої для пішоходів.

Нагадаємо, українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення транспортом допустимого рівня шуму. Розмір покарання передбачається встановити на рівні 17 тисяч гривень. За повторне порушення доведеться сплачувати вже 34 тисячі гривень.