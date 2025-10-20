Від 2026 року на дорогах з’являться рожеві автомобільні номери: подробиці

Авто / © скриншот

У Франції з 2026 року на дорогах з’являться автомобілі з рожевими тимчасовими номерними знаками, які замінять нинішні білі. Мета нововведення — впорядкувати тимчасові реєстрації та уникнути зловживань, що раніше призводили до плутанини та штрафів.



Рожеві номери призначені для нових, імпортованих і тестових транспортних засобів. Вони матимуть стандартну комбінацію «WW», три цифри, дві літери та дату закінчення дії. Після зазначеного терміну водій повинен оформити постійні номери.

За словами представника поліції департаменту Сени Марка Дюпона, яскравий рожевий колір і зазначена дата дозволять одразу відрізняти діючі тимчасові номери від прострочених, навіть на відстані. Це, за його словами, значно полегшить контроль і зменшить кількість адміністративних порушень.

Наразі у Франції налічується приблизно 460 тисяч автомобілів з тимчасовими номерними знаками, які зазвичай діють 4–6 місяців, поки власники не отримають постійні документи. Проте деякі водії користуються ними роками, що призводить до адміністративної плутанини і повторного використання комбінацій «WW» кожні 14 місяців. Автоюрист Філіп Годен пояснює, що це створює ризик, коли новий власник отримує штраф за порушення, вчинене попереднім користувачем номера.

Видача рожевих тимчасових табличок розпочнеться у першому кварталі 2026 року. Їхня вартість залишиться на рівні старих номерів, але система обіцяє стати зручнішою для перевірок і безпечнішою для водіїв.

Нові номери покликані зробити процес тимчасової реєстрації прозорим, скоротити ризики зловживань і спростити роботу поліції та адміністративних служб.

