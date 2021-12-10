З купи брухту в ретрокар: як в Ужгороді врятували рідкісний Fiat

З купи брухту в ретрокар: як в Ужгороді врятували рідкісний Fiat

Автомобілю подарували друге життя і повернули на дорогу.

Важко повірити, що рідкісний автомобіль, який сотні колекціонерів шукають по всьому світу - 35-ть років просто тлів під дощем, снігом та сонцем десь на задвірках Мукачева. Юрій Руснак випадково побачив його прогулюючись містом. І вирішив забрати на реставрацію в свій гараж в Ужгороді. Власник - був тільки радий позбутися цього сталевого мерця.

Чим цікавий автомобіль дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Спочатку чоловік не міг навіть збагнути, яка це модель. Він вивчив багато інформації в інтернеті, потім йому підказували друзі з Італії, які мають відношення до ретро-машин, і врешті-решт прийшли до висновку, що це NSU Fiat 508 Balilla, який був проданий до війни німцям.

topgir.com.ua

Реставрація тривала - кілька років. Хоча й сам Юрій зізнається - не поспішав, бо тішився процесом. Головним завданням було зберегти автентичність машини. Необхідні елементи замовляв за кордоном. Сидіння, двері, кермо, прилади, коробка передач, мотор і колеса – усе оригінальне.

Одна дивна особливість Fiat 508 – це те, що педалі надто близько одна до одної, що натискаючи одну, ви можете витиснути “за компанію” і інші. Не дивлячись на те, що машинка маленька, в ній досить комфортно, хоч і не завжди зручно.

Коробка передач також, якась незвична. Для того, щоб включити першу передачу треба селектор КПП поставити десь посередині ніг. Тож коли ви починаєте на ній їздити, частіше включаєте третю, але трохи згодом звикаєш і вже проблем немає.

Також, цей автомобіль просто таки магніт для туристів та поціновувачів авто. Виїхати в магазин і щоб ніхто з ним не сфотографувався – нереально.

Знайдений та врятований "Фіат": житель Ужгорода розгледів у купі брухту авто і склав його докупи

Також, пропонуємо ознайомитись зі справжнім американським ретрокаром, який розсікає Запоріжжям.