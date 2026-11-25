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Українці можуть орендувати автомобілі в країнах Європейського Союзу з національним посвідченням водія, однак самого документа не завжди достатньо, щоб отримати ключі від машини. Прокатні компанії встановлюють власні вимоги до віку орендаря, водійського стажу, способу оплати та документів для підтвердження особи. В окремих випадках можуть попросити міжнародне посвідчення водія або кредитну картку для застави.

Про це пише relocate.

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Чи можна орендувати автомобіль у Європі з українськими правами

Українське посвідчення водія визнають у країнах Євросоюзу, але умови залежать від статусу людини та правил конкретної держави.

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Для українців, які отримали тимчасовий захист у ЄС, діє спеціальний порядок, передбачений Регламентом Європейського парламенту та Ради ЄС 2022/1280 від 18 липня 2022 року.

Згідно зі статтею 3 документа, країни Євросоюзу визнають чинні українські посвідчення водія протягом періоду дії тимчасового захисту. Від таких водіїв не можуть вимагати міжнародне посвідчення водія (International Driving Permit, IDP) або засвідчений переклад українських прав як обов’язкову умову їх визнання.

Це правило поширюється на людей, які користуються тимчасовим захистом або відповідним захистом згідно з національним законодавством держави ЄС.

Важливо, що 30 липня 2026 року Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Відповідно, спеціальний порядок визнання українських водійських посвідчень також залишається актуальним протягом цього періоду.

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Однак визнання посвідчення не означає, що прокатна компанія зобов’язана автоматично надати автомобіль. Орендодавці можуть висувати додаткові вимоги щодо віку водія, стажу керування, платіжної картки та інших умов договору.

Які правила діють для туристів та українців із тимчасовим захистом

Умови використання українських прав у Європі відрізняються залежно від підстав перебування в країні.

Українці з тимчасовим захистом. Можуть користуватися спеціальним порядком визнання національних посвідчень. Міжнародні права або засвідчений переклад для цього не потрібні. Українці, які приїхали як туристи. Користуються правилами міжнародних договорів, зокрема Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року, та законодавством країни перебування. Вимоги можуть залежати від зразка посвідчення та тривалості поїздки. Українці з іншими дозволами на проживання. Після зміни міграційного статусу потрібно перевірити, чи поширюються на них спеціальні правила визнання українських прав. У деяких країнах для постійних або звичайних резидентів діють вимоги щодо обміну іноземного посвідчення на місцеве.

Чи потрібне міжнародне посвідчення водія для оренди машини

Для українців із тимчасовим захистом міжнародне посвідчення водія не є обов’язковим для визнання українських прав у ЄС. Водночас окремі прокатні компанії мають власні правила щодо документів, виданих за межами Євросоюзу.

Наприклад, Europcar у своїх умовах зазначає, що міжнародне посвідчення може знадобитися, якщо національні права оформлені не латиницею. Компанія також рекомендує водіям із країн, які не входять до ЄС та Європейської економічної зони, мати IDP під час міжнародних подорожей.

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Це не означає, що кожен українець повинен оформлювати міжнародні права перед поїздкою. Вимоги законодавства ЄС та внутрішні правила прокатних компаній — різні речі. До того ж загальні умови орендодавців не завжди враховують спеціальні винятки для українців із тимчасовим захистом.

Тому перед оплатою бронювання варто звернутися безпосередньо до пункту прокату та уточнити, чи приймуть там українське посвідчення без міжнародного документа.

Які вимоги висувають Europcar та Enterprise

Умови оренди можуть відрізнятися не лише залежно від компанії, а й від країни, у якій водій отримує автомобіль.

Europcar: важлива мова посвідчення

Компанія звертає увагу на те, чи можна прочитати інформацію в національному водійському документі. Якщо посвідчення оформлене не латиницею, може знадобитися міжнародний документ.

Власникам сучасних українських прав із латинською транслітерацією варто заздалегідь уточнити, чи достатньо їхнього посвідчення для оренди в конкретному відділенні.

Також Europcar встановлює обмеження на виїзд за межі країни, у якій автомобіль було орендовано. Для деяких напрямків необхідно заздалегідь отримати письмовий дозвіл компанії.

Enterprise: не кожної банківської картки достатньо

Умови Enterprise Rent-A-Car показують, що навіть наявність картки для оплати оренди не гарантує можливості отримати автомобіль.

Наприклад, у представництві компанії у Вільнюсі дебетовою карткою можна розрахуватися за оренду, але для депозиту потрібна кредитна картка.

Крім того, компанія встановлює обмеження щодо країн, до яких дозволено виїжджати на орендованому в Литві автомобілі.

У Німеччині правила Enterprise відрізняються: там передбачена можливість використання кредитної або дебетової картки, оформленої на ім’я орендаря. Водночас компанія вимагає оригінал водійського посвідчення та не приймає його цифрову версію.

Які документи потрібні для оренди автомобіля в Європі

Хоча конкретні вимоги залежать від прокатника та країни, зазвичай українським водіям потрібно підготувати такі документи:

оригінал водійського посвідчення. Права мають бути чинними та відповідати категорії транспортного засобу, який орендують;

закордонний паспорт або інший документ для підтвердження особи. Дані мають збігатися з інформацією у бронюванні та водійському посвідченні;

банківська картка на ім’я основного водія. Компанії можуть встановлювати окремі вимоги до типу картки, особливо для блокування депозиту;

міжнародне посвідчення водія. Його можуть вимагати залежно від країни, статусу водія та умов конкретного прокатника;

документ про тимчасовий захист або дозвіл на проживання. Він може знадобитися для підтвердження міграційного статусу та права користуватися спеціальним порядком визнання українських прав.

Також потрібно перевірити вікові обмеження. Деякі компанії встановлюють мінімальний вік для оренди автомобіля, а для молодих водіїв можуть передбачати додаткову плату. Також значення має водійський стаж: для певних категорій машин можуть вимагати кілька років досвіду керування.

Ще один важливий момент — депозит. Під час отримання автомобіля прокатна компанія зазвичай блокує певну суму на картці орендаря. Ці кошти залишаються недоступними до завершення відповідних процедур після повернення машини.

Чи можна орендувати автомобіль, якщо права є лише в «Дії»

Українцям із тимчасовим захистом у ЄС за певних умов дозволено підтверджувати право керування автомобілем за допомогою цифрового посвідчення в застосунку «Дія».

Це передбачено спеціальними правилами Євросоюзу щодо українських водійських документів. Вони також містять механізми для людей, які втратили фізичне посвідчення або в яких його викрали.

Водночас можливість цифрового підтвердження права керування не означає, що кожна прокатна компанія прийме посвідчення виключно в смартфоні. Наприклад, Enterprise у Німеччині вимагає саме оригінал документа.

Тому перед поїздкою варто перевірити не лише законодавчі правила країни, а й умови конкретного пункту прокату. Найкраще заздалегідь отримати письмове підтвердження, що компанія прийме українське посвідчення, документи про статус перебування та обраний спосіб оплати.

Нагадаємо, відсутність посвідчення водія може коштувати 425 грн, але є законний спосіб уникнути покарання.

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