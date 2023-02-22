З яких країн 2022 року завезли найбільшу кількість легкових авто до України

Скільки було імпортовано в Україну легкових автомобілів, звідки вивезли найбільшу кількість авто, читайте в матеріалі ТСН.ua

Як повідомляє Укравтопром, протягом 2022 року в Україну було завезено 412,9 тисячі легкових авто, загальна митна вартість яких становила майже $3 млрд.

Відносно 2021 року кількість ввезених машин зменшилась на 38%, їх митна вартість — на третину. "Частка нових автомобілів в імпорті 2022 року становила 10%».

Країни, з яких імпортували найбільшу кількість автомобілів:

Німеччина 2022 року була найбільшим постачальником легкових автомобілів в Україну. За рік з країни було ввезено понад 142,5 тис. авто. на суму $729,3 млн.

На другому місці Франція — 41,1 тис. шт. ($131,5).

На третьому місці за кількістю завезених до України авто була Японія — 34 тис. шт. Митна вартість японського імпорту становила майже $377 млн.

На четвертому місці США — 33,9 тис. авто на $468 млн.

Польща виявилася на п'ятому місці із результатом 26 тис. легкових авто ($172 млн).

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