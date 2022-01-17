З’явилась інформація про нове покоління Volkswagen Amarok: оновлений інтер'єр та лінійка двигунів

Інженери добре попрацювали над технічною складовою та інтер'єром новинки.

Компанія Volkswagen продовжує потроху відкривати завісу таємниці, яка прикриває оновлений Amarok. Тепер нам ще більше показали оновлений дизайн та повідомили про лінійку двигунів.

Як і раніше, фанати моделі зможуть придбати автомобіль з турбованим дизельним V6. Про це повідомили на офіційному сайті компанії.

Експерти впевнені, що Amarok нового покоління отримає агрегати EcoBoost від Ford. Адже, Volkswagen розділить платформу з Ford Ranger. Раніше повідомляли, що від Ranger новинка отримає у “спадок” двигуни на – 3 літри V6 та 2 літри рядна четвірка з одним або двома турбокомпресорами. Та як буде насправді, ми зможемо дізнатись вже цього літа.

Також, дизайнери непогано попрацювали над кузовом та інтер’єром. Пропорції оригіналу було збережено, але до них додали більш агресивний зовнішній вигляд, який додає сучасності пікапу. У салоні нарешті отримаємо цифрову панель приладів, великий екран мультимедійної системи та оновлений селектор АКПП.

Спочатку, виробництво Volkswagen Amarok другого покоління розпочнуть в Хенераль Пачеко, Аргентина, а вже згодом вони перейдуть на потужності компанії Ford у південноафриканському Сілвертоні. Тому автомобілі вже скоро дістануться до дилерів та з’являться на дорогах.

Нагадаємо, Volkswagen припинив виробництво культового седана для ринку Європи.