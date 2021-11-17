З'явилися нові подробиці про оновлений кросовер Skoda, ця модель продається в Україні

З'явилися нові подробиці про оновлений кросовер Skoda, ця модель продається в Україні

Її дебю повинен відбутися в 2022 році.

Стали відомі нові подробиці про оновлену версію кросовера Skoda Kodiaq.

Так, рестайлингова версія цієї моделі отримає новий салон. Щодо екстер'єру, то тут відмінності полягають лише в стайлінгу бамперів, які мають невеликі "клацання", що нагадують європейську RS-версію.

Наразі йдеться про ринок Китаю, де покупці куди більш вимогливі, ніж європейські, і не готові миритися з технологіями, яким уже два роки: лише передове, найсучасніше. Тому Skoda підготувала для клієнтів з КНР альтернативну версію поновлення флагманського SUV - Kodiaq.

Утім, їм доведеться зачекати: тут оновлений кросовер Skoda Kodiaq представлять лише у першому кварталі наступного року. Водночас змін буде значно більше, ніж у європейської версії.

Внутрішнє оздоблення чехи представили на офіційному скетчі-тизері. У кросовера в специфікації для Китаю інше торпедо, змінене через установку дисплея мультимедіа, що "парить". На європейському варіанті Kodiaq він вписаний у центральну консоль. Нова конфігурація зумовила і розташування повітроводів, які на китайському Kodiaq розташовані горизонтально. Важель трансмісії збережений, а ось фізичні "шайби" на блоці керування кліматом замінені на сенсорні регулятори.

skoda-storyboard.com

Під капотом може бути встановлений 1,4 або 2,0-літровий силовий агрегат. Потужність становитиме 125, 150 або 180 кінських сил. Разом з ним працює п’ятиступінчаста механічна коробка або семиступінчастий “робот”. Вартість Skoda Kodiaq поки що не озвучується.

Прем'єра оновленого Skoda Kodiaq відбудеться в Китаї за кілька днів на автосалоні в Гуанчжоу, але продаж не розпочнеться раніше 2022 року.

Додамо, що оновлена версія Skoda Kodiaq була презентована навесні 2021 року. Ця модель пізніше стала доступна й на ринку України.

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