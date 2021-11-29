З'явилися перші подробиці про "ралійний" кросовер Skoda на базі популярної моделі

Поки ця модель має вигляд концепту.

Стали відомі перші подробиці про ралійний кросовер Skoda, який можуть створити на базі популярної моделі - Kamiq .

Про це повідомляє пресслужба чеського автовиробника.

Зазначається, що ця модель отримала назву Skoda Afriq, який створюється 25 студентами професійних училищ спільно зі Skoda Motorsport.

Судячи з замальовки, кардинально названий на честь континенту прототип від донора не відзначиться: на ралійну тему натякнуть лише розширені колісні арки, великі колеса з агресивним протектором, посилені бампери і великий спойлер на задніх дверях.

Це ралійна версія міського кросовера Skoda Kamiq, присвячена легендарному ралі Дакар в Африці. Назва Skoda Afriq була обрана з іншої причини: з початку цього року Skoda відповідає за всю діяльність Volkswagen Group в Північній Африці. Літера "Q" наприкінці назви автомобіля каже про його приналежність до сімейства кросоверів Skoda – за аналогією з моделями Kodiaq, Karoq, Kamiq та Enyaq. Вже визначено, що Skoda Afriq має довжину 4 362 мм і колісну базу 2 649 мм.

skoda-storyboard.com

Які саме доробки отримає Skoda Afriq, у порівнянні з Skoda Kamiq, поки не повідомляється. Стандартний кросовер Skoda Kamiq випускають у Європі з 2019 року. У максимальній комплектації він має 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 150 к.с. з 250 Нм крутного моменту. Skoda Kamiq продається на ринку України. Вартість цієї моделі стартує від 482 174 грн.

Дата прем'єри Skoda Afriq досі невідома, але судячи з того, що зараз компанія публікує лише схематичні замальовки, чекати на неї доведеться мінімум до січня—лютого 2022 року.

Додамо, що від 2013 року компанія Skoda проводить конкурс серед студентів своєї академії, де готують майбутні кадри для заводів і підрозділів бренду. У межах проєкту, що отримав назву Azubi, реалізуються найсміливіші ідеї майбутніх фахівців.

Першою ж студентською машиною Skoda був крихітний родстер Citijet на базі субкомпакту Citigo. Торік "під ніж" пустили хетчбек Scala, який у результаті перетворили на родстер Slavia Spider із двома "горбами" обтічників за спинками сидінь. У 2019-му на базі Skoda Kodiaq студенти збудували стильний пікап Mountiaq. В основі кожного концептуального зразка лежить серійна модель.