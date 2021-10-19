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З'явилися свіжі фото та подробиці щодо оновленої Skoda Suberb

З'явилися свіжі фото та подробиці щодо оновленої Skoda Suberb

carscoops.com

Її презентація повинна відбутися в 2023 році.

У Мережі з'явилися зображення рестайлингової версії Skoda Suberb 2024 модельного року в кузовах седан та універсал.

Відповідні світлини були опубліковані на Autoexpress.

Superb, як і раніше буде базуватися на модульній платформі MQB, але стане трохи довше, а його колісна база збільшиться. Це потрібно для того, щоб дистанціюватися від Octavia, яка трохи підросла.

© autoexpress.co.uk
autoexpress.co.uk

Superb також отримає збільшені передні і задні звіси. Ліфтбек обзаведеться купеобразною лінією даху, яка не зменшить комфорт задніх пасажирів. В кузові універсал таких змін не буде. Новинку також оснастять широкими гратами радіатора. Рухають машиною двигуни VW Group останнього покоління, а саме 2,0-літрові дизельні і бензинові силові агрегати. Вони відповідають нормам Євро-7. Можливо, з’явиться і гібридний варіант Skoda Superb.

© autoexpress.co.uk
autoexpress.co.uk

Генеральний директор Skoda Томас Шефер каже, що інтер'єр Skoda Superb нового покоління - величезний крок вперед. Це в першу чергу стосується взаємодії користувача з пристроями. Рішення, застосовані на Superb, в подальшому будуть реалізовані на другому поколінні Skoda Kodiaq.

Нинішнє третє покоління Superb вийшло ще у 2015 році та отримало оновлення у 2019 році. Воно включало впровадження кросовера у стилі Scout та плагін-гібриду Superb iV. Між 2001 і 2019 роками Skoda продала більше 1 280 600 одиниць Superb у формі седана та Combi. Вихід нової Skoda Superb повинен відбутися в 2023 році.

Додамо, що в Україні зараз ліфтбек Skoda Superb в базовій комплектації коштує від 934 589 гривень. Він оснащується 2,0 л бензиновим двигуном з подвійним турбонаддувом потужністю 190 к.с. Мотор працює разом з коробкою передач 7DSG.

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