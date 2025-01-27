З'явився новий дорожній знак з чорно-білими трикутниками всередині: що він означає

Знаки мають допомогти безпілотним авто орієнтуватися на дорозі за допомогою камери та синхронізації з навігаційними системами.

У Німеччині на автомагістралі A9 з'явився новий дорожній знак, призначений лише для автономних транспортних засобів. Цей знак є частиною інноваційного проєкту, що впроваджується на відрізку дороги між Мюнхеном та Інгольштадтом.

Про це пише Spiegel.

Новий дорожній знак має круглу форму з діаметром 70 см. Він виконаний у чорно-білому кольорі та містить малюнок із трикутників. Ці знаки не містять тексту або інших елементів, що можуть відволікати увагу, що робить їх ідеальними для автоматизованих систем, які використовують візуальне сприйняття для оцінки дорожніх умов.

Проєкт передбачає встановлення 13 нових дорожніх знаків на трасах A9 та A93, зокрема, біля розв'язки автобану Холледау на відстані близько 2,5 км. Повідомляється, що на автомагістралі A9 тестуються спеціальні дорожні знаки для автономних транспортних засобів. Вони допоможуть удосконалити технології безпілотного руху.

Новий дорожній знак призначено для покращення навігації безпілотних автомобілів. Завдяки камерам на транспортних засобах, які зчитують зображення знаків, автомобілі можуть синхронізувати ці дані з навігаційними серверами та коригувати свої маршрути та дії в реальному часі.

Нагадаємо, у Європі з'явився новий дорожній знак, що попереджає водіїв про небезпеку, пов'язану з нерівностями або зміною дорожнього покриття. Знак зображує горизонтальні лінії і половину автомобіля в червоному трикутнику.

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