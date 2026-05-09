За які порушення можуть забрати права: нові правила для водіїв в Україні

Посвідчення водія забиратимуть за систематичні порушення ПДР / © thedigital.gov.ua

Українські законодавці знову повернулися до ідеї запровадити систему штрафних балів на дорогах. У парламенті вже лежить законопроєкт №14133, який має кардинально змінити підхід до порушників: відтепер держава каратиме не лише гривнею за разовий проступок, а й відстежуватиме систематичну небезпечну поведінку за кермом.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв’ю «Главреду» пояснив логіку нововведень та розповів, як ця система працюватиме на практиці.

Як нараховуватимуть бали та який ліміт у водіїв

За новим законопроєктом, кожне порушення ПДР матиме свою «вагу» — від 1 до 5 балів залежно від рівня небезпеки. За дрібні проступки водій отримає 1 бал, а за серйозні (наприклад, створення аварійної ситуації чи значне перевищення швидкості) — одразу 5. Критична межа становить 15 балів на рік, а для новачків зі стажем до одного року — всього 10 балів.

Якщо водій вичерпує цей річний ліміт, дія його посвідчення тимчасово зупиняється. Це не означає остаточного позбавлення прав, але порушнику доведеться знову йти до автошколи, проходити навчання та заново складати іспити. При цьому бали нараховуватимуться лише за ті порушення, які фіксують безпосередньо патрульні. Камери автофіксації поки що виключили із системи, адже вони штрафують власника авто, а не людину, яка фактично сиділа за кермом у момент порушення.

Жодних хабарів: як забезпечать прозорість системи

Багатьох водіїв турбує, чи не стануть ці бали додатковим інструментом для корупції на дорогах. Олексій Білошицький запевняє, що домовитися з інспектором «на місці» не вийде. Процес буде максимально автоматизованим: поліцейський виносить постанову, і бали автоматично підтягуються до Реєстру адміністративних правопорушень. Більше того, ця інформація миттєво відображатиметься у застосунку «Дія».

Також поліція не вважає нарахування балів «подвійним покаранням». Грошовий штраф — це миттєва реакція на порушення тут і зараз, а бали — це показник надійності водія у перспективі. Розуміння того, що після кількох серйозних порушень доведеться знову перездавати на права, має стати найкращим стримувальним фактором для любителів поганяти.

Окрім системи штрафних балів, українських водіїв очікує масштабне оновлення дорожнього законодавства за стандартами Євросоюзу, яке кардинально змінить правила отримання прав та їхні категорії. Згідно з новим законопроєктом №15200, в Україні з’являться нові класифікації транспорту, зокрема категорія AM для легких мопедів та А2 для мотоциклів середньої потужності.

Найбільше нововведення стосується вікових обмежень, адже тепер доступ до керма стане поступовим і залежатиме від досвіду. Підлітки зможуть легально їздити на скутерах вже з 15 років, а сісти за кермо легковика дозволять з 17-ти, але виключно під пильним наглядом досвідченого водія. Право ж керувати потужними мотоциклами чи пасажирськими автобусами можна буде отримати лише з 20–24 років.

Також суттєво зміниться підхід до позбавлення посвідчень та адміністративна процедура взаємодії громадян із сервісними центрами МВС. Якщо новачок, який отримав свої перші права на два роки, втратить їх через серйозне порушення ПДР, йому доведеться проходити весь шлях спочатку. Водночас будь-які відмови державних органів у наданні послуг чи реєстрації авто відтепер мають бути чітко обґрунтованими юридично, що значно спростить процедуру їхнього оскарження для звичайних водіїв.

Ще одним приємним бонусом для автомобілістів стане остаточне прирівнювання електронних документів до паперових. Водійські права та техпаспорт у застосунку «Дія» матимуть повну юридичну силу, тож носити із собою пластикові картки більше не доведеться. Це важливий крок до повноцінної цифрової системи, яка позбавить водіїв зайвої бюрократії та інтегрує українські сервіси у європейський простір.

