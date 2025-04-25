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За який дорожній знак можна отримати штраф у понад 20 000 гривень: що потрібно знати водіям
Українським водіям також варто бути уважними до цих знаків.
На дорогах Норвегії все частіше з’являється незвичний дорожній знак: біле авто, цифра з плюсом і синій фон. Такий символ вводить в оману багатьох водіїв — адже, незважаючи на колір, він не несе інформаційного характеру, а є обмежувальним.
Про це пише Interia.
Йдеться про так звану смугу спільного пересування. Якщо на знаку зображено, наприклад, цифру «2+», це означає, що по такій смузі можуть рухатися лише ті авто, в яких перебуває щонайменше двоє людей — включно з водієм.
Порушення цього правила тягне за собою значний штраф: у Норвегії він становить 5 500 крон, або приблизно 22 000 гривень.
Винятки робляться лише для автобусів, таксі та електромобілів. Усі інші водії повинні мати в авто хоча б одного пасажира — інакше їх зафіксує камера з штучним інтелектом.
У Норвегії систему контролю здійснюють високотехнологічні відеокамери, які автоматично рахують кількість людей у салоні та надсилають штраф у разі порушення. Такі обмеження мають на меті зменшити кількість заторів та викиди CO₂ у містах.
Українським водіям, які подорожують Європою, варто уважно стежити за дорожніми знаками. Наявність іноземних номерів не звільняє від відповідальності — порушення фіксується автоматично, а штрафи надсилаються через міжнародну систему.
Нагадаємо, Європейський Союз затвердив оновлені правила щодо строку чинності водійських прав, медичних оглядів та особливих вимог для водіїв старше 70 років.