За кермом не їсти і не цілуватися: 10 дивних правил для водіїв

У Македонії п’яний пасажир не має права сидіти поруч із водієм.

Правила дорожнього руху в основному уніфіковані, адже створені для безпеки водіїв, їх пасажирів та пішоходів. Проте в деяких країнах трапляються несподівані нюанси.

Видання “Автопілот” опублікувало 10 найдивніших правил для водіїв у різних країнах світу.

Від 2021 року у Франції діє закон, який забороняє фотографувати правоохоронців та їхні транспортні засоби. Порушника можуть оштрафувати і навіть арештувати.

У Фінляндії водій таксі, який хоче вмикати музику для пасажирів, зобов’язаний сплачувати річний збір у розмірі 22 євро.

У Македонії п’яний пасажир не має права сидіти поруч із водієм. Це правило запроваджене для зменшення ризику відволікання водія від дороги.

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На Кіпрі водіям суворо заборонено вживати їжу чи напої за кермом, закон вимагає, щоб обидві руки завжди були на кермі. За порушення передбачений штраф у 50 кіпрських фунтів (близько 90 доларів США).

У Німеччині водій має право бути за кермом у будь-якому вигляді, навіть повністю оголеним, оскільки автомобіль вважається приватним простором. Проте взуття обов’язкове — це запобігає втраті контролю над педалями.

У невеликому містечку Еболі в провінції Салерно (Італія) діє закон, що забороняє водіям цілуватися за кермом. Штраф за таке порушення – від 50 до 500 євро.

У Данії водії перед початком руху зобов’язані перевіряти, чи не сховався хтось під їхнім автомобілем. Це правило спрямоване на запобігання нещасним випадкам.

У Швейцарії неділя вважається обов’язквовим днем відпочинку. Тут заборонено будь-які гучні роботи, включно з миттям автомобіля.

На Філіппінах запроваджено систему для обмеження кількості транспорту на вулицях за останньою цифрою номерного знаку. Наприклад, якщо номер закінчується на 1 або 2, автомобіль не може виїжджати на дороги у понеділок.

У Японії водія автомобіля, який проїхав через калюжу та оббризкав пішохода, може бути оштрафований на 65 доларів США.

Нагадаємо, в Україні нові правила дорожнього руху передбачають обмеження на зупинку автомобілів на автомагістралях. Водіям дозволено зупинятися лише у спеціально визначених місцях, позначених дорожніми знаками стоянки або місця для відпочинку.

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