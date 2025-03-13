За керування без прав загрожує штраф, але є винятки: коли поліція може пробачити порушення

Часом водіння без посвідчення, хоч і вважається формально порушенням, все ж не карається штрафом.

В Україні керування авто без водійського посвідчення зазвичай карається штрафом у розмірі 3400 грн., а за повторне порушення водій має сплатити вже до 40 800 грн. Якщо ж він просто забув права, йому все одно загрожує штраф 425 грн. Проте закон передбачає певні винятки.

Про це пише expert.in.ua.

Хто і коли може легально їздити без посвідчення

Учні автошкіл, які мають практичні заняття

"У таких випадках за кермом може перебувати людина без прав, але виключно в присутності інструктора, здатного в будь-який момент взяти керування на себе. Автомобіль при цьому має бути позначений спеціальним знаком "Н" ("Навчальний"), і поліція не має підстав штрафувати за це порушення", - йдеться у матеріалі.

Професійні автогонщики

На спеціально обладнаних трасах таким водіям дозволяється їздити без посвідчення, хоча зазвичай вони мають відповідні документи. Втім, таке право не поширюється на громадські дороги, де гонщиків штрафуватимуть на загальних підставах.

Також уникнути штрафу за керування автомобілем без прав дозволяють екстрені ситуації, наприклад, водій везе поранену людину до лікарні чи намагається уникнути надзвичайної події. У таких випадках закон може розцінити порушення як вимушені дії для запобігання більш серйозним наслідкам.

Нагадаємо, водіям без всесезонної гуми слід замінити зимові шини на літні, щоб уникнути штрафу. Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.