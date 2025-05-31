За крики і лайку за кермом загрожує штраф і арешт: що потрібно знати

Водій / © Pexels

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В Україні автомобілісти часто поводяться за кермом надто емоційно, особливо коли зустрічаються з грубими порушеннями правил дорожнього руху з боку інших водіїв. Відповіддю на таку поведінку зазвичай є гучні крики або лайка, які давно стали нормою на наших дорогах. Однак у багатьох західних країнах такі прояви агресії суворо караються.

За про це пише SUV News.

У американському містечку Роквілл, штат Меріленд, ухвалили постанову, яка забороняє водіям гучно кричати чи вживати лайку навіть всередині власного автомобіля, якщо це чують перехожі. Порушення цих правил загрожує штрафом у 100 доларів (приблизно 4200 гривень) або навіть арештом до 90 діб у випадку особливо агресивної поведінки. Місцева поліція отримала повноваження на затримання таких порушників.

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В Україні подібні ініціативи викликають суперечливі реакції, оскільки більшість водіїв вважають салон автомобіля особистим простором, де вони можуть висловлювати емоції без обмежень, якщо це не шкодить безпеці інших учасників руху.

Проте ініціатива Роквілла має на меті знизити рівень шуму та агресії у місті, що позитивно вплине на якість життя громадян, забезпечуючи більш спокійне і комфортне міське середовище. Такий підхід демонструє, що боротьба з агресією за кермом може бути частиною комплексної стратегії підтримки громадського порядку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні від 27 травня почали діяти оновлені правила для водіїв.