За несплату штрафу водії можуть залишитись без авто: подробиці

За несплату штрафу можуть арештувати авто

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В Україні ігнорування штрафів за порушення правил дорожнього руху може мати набагато серйозніші наслідки, ніж здається на перший погляд.

Про це розповів автоюрист в інтерв’ю SUV News.

За словами експерта, найчастіше труднощі виникають через штрафи, зафіксовані автоматичними камерами. Повідомлення про такі правопорушення надходять на пошту власника авто, а також відображаються у «Дії» та в кабінеті водія.

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Від 1 травня в Україні штрафи стануть суворішими

Багато водіїв легковажно ігнорують подібні повідомлення. Як наслідок — штрафна сума автоматично подвоюється, а справа передається до виконавчої служби. На цьому етапі ситуація стає особливо небезпечною: водій може зіткнутися з арештом банківських рахунків або навіть свого транспортного засобу.

Юрист наголосив: арешт авто — це крайній захід, але у випадках затягування зі сплатою він цілком реальний. Щоб зняти арешт, потрібно не лише погасити основний борг, а й оплатити додатковий виконавчий збір. Найгірше, що багато водіїв дізнаються про обмеження лише тоді, коли вже виникають суттєві труднощі, наприклад, під час спроби продати чи переоформити машину.

Фахівець також звернув увагу на можливість оскарження штрафів, особливо якщо йдеться про автоматичну фіксацію. Головним аргументом на захист є те, що поліція не встановлює, хто саме керував автомобілем у момент порушення. За замовчуванням штраф виставляють власнику машини, що не завжди є справедливим.

Важливо пам’ятати: за законом відповідальність за адміністративне правопорушення несе особа, яка безпосередньо вчинила його. Якщо неможливо довести, хто перебував за кермом, суд часто стає на бік власника авто та скасовує штраф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зміняться штрафи за перевищення швидкості в травні.