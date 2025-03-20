За "незаконне" налаштування GPS-навігатора можна втратити права та авто

В Україні це звична практика, а у Франції – серйозне порушення. Водіям загрожує штраф, позбавлення прав і конфіскація авто за GPS.

Водіїв можуть позбавити прав або й конфіскувати авто у Франції, де закон забороняє використовувати радар-детектори та GPS-навігатори з геолокаціями камер автофіксації порушень.

Про це повідомляє SUV News.

В Україні багато водіїв самостійно налаштовують GPS-навігатори, позначаючи камери контролю швидкості та потенційно небезпечні ділянки доріг. Це звична практика, яка допомагає уникнути штрафів і підвищує безпеку на дорогах. Однак у Франції усе по-іншому.

Франція має один із найсуворіших законів щодо використання електронних пристроїв у транспорті. Заборонено не лише використовувати, а й перевозити в автомобілі радар-детектори. Але ще більш несподівано – під заборону потрапляють і GPS-навігатори, якщо в них вказані локації камер автофіксації порушень.

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Якщо поліція виявить у водія пристрій із такими налаштуваннями, йому загрожує штраф у розмірі до 1500 євро (приблизно 68 тис. грн). У важчих випадках можуть позбавити водійських прав або навіть конфіскувати автомобіль.

Нагадаємо, у Польщі запровадили штрафи для водіїв, які неправильно використовують навігаційні пристрої під час руху.