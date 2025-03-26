За порушення ПДР будуть запроваджені жорсткі штрафи

Євросоюз планує запровадити нові правила щодо позбавлення водійських прав. У разі серйозного порушення водій втратить право керування транспортом у всіх країнах ЄС, а не лише в тій, де було вчинено правопорушення.

Про це пише DW.

До порушень, за які водії можуть втратити право керувати транспортом на території всього ЄС, відносяться серйозні правопорушення, такі як керування автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, скоєння ДТП зі смертельними наслідками або значне перевищення швидкості.

Зміни в законодавстві були погоджені експертами Європейського парламенту та урядами країн-членів ЄС, і очікується, що вони набудуть чинності після ухвалення формальних рішень. Це питання вже обговорювалося в Європарламенті в лютому минулого року, після чого розпочався процес узгодження між парламентом і урядами європейських держав.

Зараз тимчасова заборона на водіння діє лише на території тієї країни, де водій вчинив порушення. Після внесення змін, ця заборона поширюватиметься на всі країни ЄС. Відповідальність за виконання буде залишатися в компетенції країни, де водій отримав свої права. Нові правила стосуватимуться водіїв, яких позбавлено права на керування транспортом на термін більше трьох місяців.

У Німеччині це покарання застосовується, наприклад, за перевищення швидкості на понад 61 км/год у межах населеного пункту або понад 70 км/год поза ним, а також за злісне порушення правил на автобанах. Крім того, водії, у яких виявлений рівень алкоголю в крові понад 0,5 проміле, або ті, хто перетинає залізничні колії на червоний сигнал світлофора, теж можуть отримати заборону на водіння. Загальнонімецький автомобільний клуб (ADAC) привітав такі зміни, заявивши, що вони сприятимуть покращенню безпеки на дорогах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні виникли нові дискусії щодо можливої мобілізації транспорту для підтримки армії під час війни.

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