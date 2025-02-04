За порушення вшанування пам’яті загиблих водіям загрожує штраф: яка сума

Правоохоронці й надалі будуть уважно стежити за дотриманням вимог закону автомобілістами.

В Україні водіїв почали притягати до відповідальності за ігнорування заходів на вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні.

Про це повідомила поліція Рівенської області.

Щодня о 9:00 у країні проводиться Всеукраїнська хвилина мовчання, щоб вшанувати пам’ять жертв російської агресії. За сигналом регулювальника транспортні засоби мають зупинитися і чекати на завершення заходу.

Однак деякі водії ігнорують заборонні сигнали та продовжують рух. Таких порушників фіксують та притягують до відповідальності за ч. 2 ст. 122 КУпАП.

Сума штрафу становить 510 гривень. Патрульна поліція повідомила, що перші порушники вже отримали свої стягнення.

Нагадаємо, в Україні змінили деякі правила для водіїв. Нововведення наберуть чинності через шість місяців.

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