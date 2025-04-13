Дрони на дорозі

Реклама

Поліція впровадила інноваційну технологію для контролю за транспортними потоками. Дронодроми, розташовані над трасами або біля них, дозволяють з точністю моніторити ситуацію на дорогах у режимі реального часу.

Про це пише sohu.com

Повідомляється, що у Китаї в місті Нанкіні з шести закуплених безпілотників створено дві ескадрильї для патрулювання трафіка на швидкісній автодорозі.

Реклама

Завдяки новим дронодромам, у Нанкіні проводиться понад 50 патрульних вильотів щодня, що дозволяє виявляти та оперативно обробляти понад 10 попереджень про аварійні зупинки та ДТП на дорогах.

· Моніторинг за допомогою дронів виявився надзвичайно ефективним під час святкових днів, коли трафік збільшується. Цей метод дозволяє не тільки оперативно покращити рух та усунути перешкоди, а й суттєво зекономити кошти в порівнянні з використанням патрульних гелікоптерів.

Робота дронів у Нанкіні здивувала своєю ефективністю, що спричинило зростання зацікавленості з боку дорожніх служб по всьому Китаю, які зараз розглядають можливість переходу на нові стандарти для покращення контролю за дорожнім рухом.

Поліцейські дрони Jinling Flying Eagle активно патрулюють автомагістралі та вулиці Нанкіна, де проживає понад 9 мільйонів людей, забезпечуючи безпеку та контроль за дорожнім рухом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто має перевагу на нерегульованому перехресті: пояснення тесту з ПДР.