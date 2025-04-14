За що можуть оштрафувати на перехресті: водіям нагадали про найчастіші помилки

Більшість помилок під час проїзду перехрестя пов’язані з поспіхом та неуважністю / © Pexels

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Правила проїзду регульованого перехрестя для багатьох водіїв становлять певні складнощі, що часто призводить до помилок, і як наслідок — неприємних штрафів.

Про найпоширеніші помилки розповідає SUV News.

Найчастіше помилок припускаються водії, які занадто поспішають і намагаються «проскочити» перехрестя в останню мить, коли вже блимає зелений сигнал або загорівся жовтий. Саме у таких ситуаціях відбувається більшість ДТП на перехрестях.

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На другому місці у переліку найпоширеніших порушень ПДР на перехрестях — ігнорування стоп-лінії, коли автівка повністю виїжджає за лінію розмітки. Таке розташування транспортного засобу заважає проїзду великих машин, якім потрібен додатковий радіус для повороту, що створює ризик зіткнення.

Також водіїв можуть оштрафувати за перетин суцільної лінії розмітки між попутними смугами, яка призначена для запобігання зміни смуги руху в останній момент перед перехрестям.

Видання зауважує, що за кермом взагалі небезпечні поспіх і неуважність, що призводять до непоміркованих рішень та порушень правил дорожнього руху.

Нагадаємо, багато водіїв плутаються на перехрестях з додатковими секціями світлофора. Найпоширеніша помилка — впевненість, що звичайний зелений сигнал дозволяє не лише їхати вперед, а й повертати.