За що таксисти ненавидять пасажирів: 9 речей, які не варто робити в авто

Непорозуміння між пасажирами та водіями таксі виникають постійно. У той час як пасажирів дратують нав’язливі розмови, водіїв можуть вивести з себе, здавалося б, незначні речі. Ми зібрали найпоширеніші скарги таксистів, за які пасажир ризикує отримати низький рейтинг.

Про це пише «Автопілот».

Що дратує водіїв найбільше?

1. Низький рейтинг пасажира. Рейтинг нижче 4.5 — це справжній «червоний прапорець». Водії бачать його одразу і розуміють, що раніше пасажир «грішив», а отже, він заздалегідь готується до проблем. Тому багато хто просто відмовляється від таких замовлень.

2. Довге очікування. Водій прибув на місце, але пасажира немає. Кожна хвилина — це нерви, ризик штрафу за зупинку в недозволеному місці та втрата часу. Натискати кнопку «Вже виходжу» варто лише тоді, коли ви дійсно стоїте біля під’їзду.

3. Неправильно вказане місце подачі. Завжди перевіряйте адресу на карті та вказуйте номер під’їзду. Прохання проїхати зайвий кілометр через неуважність пасажира гарантовано зіпсує настрій водієві.

4. Подорож великою компанією. Звичайна машина розрахована на чотирьох пасажирів. Спроба сісти вп’ятьох — це неповага. Це небезпечно, загрожує штрафом для водія, створює дискомфорт у салоні та псує поїздку.

5. Ігнорування ременя безпеки. Відмова пристебнутися є порушенням правил дорожнього руху, що створює ризик штрафу для водія, адже він несе відповідальність за пасажирів.

6. Прохання зупинитися «на хвилинку». Прохання забігти в магазин за продуктами — це вже занадто. Усі додаткові зупинки потрібно заздалегідь узгоджувати та вносити в маршрут через додаток.

7. Поїздка з твариною без попередження. У водія може бути алергія на шерсть, а тварина може забруднити салон. Завжди попереджайте про свого улюбленця, вибираючи відповідну опцію в додатку. Це є базовою повагою до чужого робочого простору.

8. Поїздка за місто в годину пік. Для пасажира — початок вихідних, для водія — проблема. Він доставить вас, але назад повертатиметься порожнім. Це втрата часу і грошей, що сильно б’є по його заробітку.

9. Відсутність простої ввічливості. Водій — це не робот, а людина. Йому приємно, коли з ним вітаються і прощаються, коли акуратно зачиняють двері. Проста ввічливість та повага до чужої праці творять дива.

Нагадаємо, осінь традиційно створює додаткові труднощі для водіїв: дощ, туман та короткий світловий день можуть викликати напруження навіть у досвідчених автомобілістів.

Експерт Шейх радить долати тривогу поступовими поїздками у добре знайомих районах. Подібну пораду дає і київський автоінструктор Іван К., який має 15 років досвіду. Він зазначає, що регулярні короткі виїзди у дощову погоду чи в темний час доби дозволяють «позбутися страху крок за кроком».

Ще один ефективний метод — техніка глибокого дихання. Фахівці рекомендують зробити кілька повільних вдихів та розслабити плечі: це допомагає знизити пульс і прибрати нав’язливі думки, які заважають зосередитися.

«Коли людина починає контролювати своє тіло, відчуття паніки зникає», — пояснює Шейх.

Психологи підкреслюють: страхи за кермом мають передусім емоційне підґрунтя. Якщо їх ігнорувати, вони лише зростатимуть. Натомість поступове повернення до дороги та прості вправи допомагають відновити впевненість і спокій.