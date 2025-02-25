За телефон у руці – шалений штраф: як водям не потрапити у пастку

Поліція особливо уважно стежить за тими, хто не використовує спеціальні кріплення для телефонів.

У Польщі набувають чинності нові правила дорожньої безпеки, які передбачають штраф у 500 злотих і 12 штрафних балів для водіїв, які неправильно використовують навігаційні пристрої під час руху.

Про це пише INKORR.

Польська поліція посилює контроль за водіями, які тримають телефон у руці замість того, щоб користуватися спеціальними кріпленнями.

“Використання смартфона під час керування значно підвищує ризик ДТП. Саме тому ми приділяємо цьому питанню особливу увагу”, – заявили польські правоохоронці.

Поліцейські зможуть накласти штраф під час стандартної перевірки, якщо помітять, що водій тримає телефон із увімкненим навігатором у руці.

Фахівці з безпеки дорожнього руху радять встановлювати смартфони у спеціальні тримачі в нижній лівій частині лобового скла. Це забезпечить оптимальну видимість екрану без обмеження огляду дороги.

Також експерти наголошують, що пристрій не повинен закривати доступ до критично важливих елементів автомобіля, зокрема подушок безпеки.

Нагадаємо, в автосервісі розповіли, що варто знати, щоб подовжити життя двигуна автівки.

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