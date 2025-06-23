За це можуть позбавити прав: що не можна робити водіям в Україні

Автомобіль / © Pexels

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В Україні набули чинності суттєві зміни до законодавства щодо покарання водіїв, які керують транспортними засобами без посвідчення водія або без відповідної категорії. Відтепер порушникам доведеться заплатити значно більше, а у разі повторного порушення — втратити право керування на кілька років.

Про це пише “Автотема».

ще донедавна штраф за таке порушення становив лише 425 гривень. Але після ухвалення Закону №1231-IX ситуація докорінно змінилася.

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Тепер за перше порушення передбачено штраф у 3400 гривень — це вісім разів більше за попередню суму. Однак найбільш відчутні санкції чекають на водіїв, які вчинять таке правопорушення повторно протягом одного року.

Згідно з новою частиною п’ятою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за повторне керування без посвідчення передбачено штраф у 40 800 гривень і позбавлення права керування на строк від 5 до 7 років.

Водночас експерти звертають увагу на важливу деталь: якщо водій оскаржить постанову про перший штраф (3400 грн) у визначений законом 10-денний термін, її дія автоматично призупиняється до остаточного судового рішення. У такому випадку наступне затримання не може вважатися повторним порушенням.

Проте, якщо першу постанову не оскаржено, а водій знову потрапляє у поле зору поліції без документів, — він одразу підпадає під дію максимально суворих санкцій.

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Метою нововведень, за словами законодавців, є підвищення рівня безпеки на дорогах та зменшення кількості порушників, які ігнорують вимоги щодо отримання відповідного водійського посвідчення.

Нагадаємо, після гучного інциденту з дрифтом у центрі Києва під час Дня жалоби 18 червня, присвяченого жертвам російського ракетного удару, українська влада посилює контроль за водіями, які порушують громадський порядок на дорогах.

Згідно з проєктом, за керування автомобілем із гучним вихлопом у населеному пункті під час війни передбачається штраф у розмірі 17 000 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума зростає до 34 000 гривень, а також можливе тимчасове позбавлення водійських прав на строк до шести місяців.