Оформлення ДТП

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У разі, коли свідки ДТП не надають допомоги постраждалим, а натомість беруться знімати відео або робити фото учасників аварії, їм загрожує значний штраф або навіть позбавлення волі.

Про це пише Автотема.

У Польщі фото- або відеознімання людей, які постраждали в аваріях, карається штрафом до 4000 злотих або позбавленням волі на строк до двох років. Важливо: покарання можливе навіть тоді, коли кадри не були оприлюднені, а просто переслані будь-кому. Заборонено також фотографувати тіла загиблих.

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Іноді свідки ДТП заважають екстреним службам потрапити на місце аварії. За дії, що ускладнюють доступ допомоги, можна бути звинуваченим у ненаданні допомоги. Це карається штрафом або позбавленням волі на строк до одного року. Єдине виключення — коли надання допомоги може загрожувати життю того, хто допомагає.

В Польщі за відмову допомогти людині, яка може загинути або дістати тяжке ушкодження, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 3 років (стаття 162 Кримінального кодексу). Свідки ДТП не зобов’язані виконувати дії, які виходять за межі їхніх можливостей, але вони зобов’язані викликати допомогу та не заважати роботі рятувальників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада України ухвалила нову заборону для водіїв, та розповідали, де тепер не можна їздити.