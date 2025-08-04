За відео з місця ДТП загрожує шалений штраф: де так карають водіїв

Місце ДТП / © Getty Images

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Те, що в Україні давно стало звичною практикою — знімати на відео ДТП і викладати кадри в соцмережі — в багатьох країнах ЄС, зокрема в Польщі, може мати серйозні юридичні наслідки.

Про це пише видання «Економічні новини».

З огляду на велику кількість українських громадян, які мешкають або подорожують Польщею, надзвичайно важливо знати місцеві закони, що регулюють подібну поведінку.

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У Польщі фото- та відеознімання аварій, особливо якщо у кадрі присутні постраждалі, регулюється суворо. Навіть якщо зняті матеріали не публікуються, сам факт фіксації події може стати підставою для притягнення до відповідальності. Штраф за порушення може сягати 4000 злотих (приблизно 46 тис. грн), а в деяких випадках — завершитись ув’язненням на термін до двох років.

Особливо жорстко караються знімання постраждалих у момент події. Це вважається грубим втручанням у приватне життя та порушенням гідності особи в момент її найбільшої вразливості.

Окрім цього, польське законодавство прямо зобов’язує надавати допомогу потерпілим. Йдеться не лише про фізичну допомогу, але й про обов’язок викликати рятувальників або поліцію. Ігнорування цього може бути розцінене як кримінальне правопорушення відповідно до статті 162 КК Польщі — з покаранням до трьох років ув’язнення.

Ці правила демонструють глибоку відмінність у підходах: якщо в Україні фіксація ДТП часто сприймається як спосіб «викрити правду», то в Польщі пріоритетом є захист особистого життя постраждалих та надання їм негайної допомоги.

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У разі аварії правильним рішенням буде зв’язатись зі службами екстреної допомоги, а не документувати трагедію. Повага до людської гідності та дотримання місцевих законів мають переважати.

До слова, якщо в Україні жест подяки чи вибачення рукою на дорозі є нормою, то у Великій Британії така звичка може коштувати водієві до 200 фунтів стерлінгів штрафу (понад 11 тис. грн), оскільки правила вимагають тримати руки на кермі.