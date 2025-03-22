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За які номерні знаки на авто можуть забрати права

За які номерні знаки на авто можуть забрати права

Штрафи за порушення правил використання номерних знаків / Фото: hsc.gov.ua

В Україні за порушення правил використання номерних знаків можуть накладати серйозні штрафи.

Номерні знаки є ключовим елементом для ідентифікації автомобілів в Україні. Вони дозволяють визначити транспортний засіб і його власника, тому закон суворо регулює їх використання.

Про це повідомило видання SUV News.

Водіям, які керують автомобілем без номерних знаків або з невідповідною реєстрацією, загрожує штраф у розмірі 850 гривень. Якщо номери забруднені, не підсвічуються вночі або не читаються з відстані 20 метрів, штраф може сягнути 1190 гривень.

Ще більші штрафи передбачені за незаконне використання номерних знаків, що належать екстреним службам, державним органам, а також дипвідомств і міжнародних організацій. Таке порушення може обернутися штрафом у 2550 гривень, а при повторному порушенні сума штрафу збільшується до 5100 гривень і додатково накладається тимчасове позбавлення прав.

Нагадаємо, в Україні водіям заборонено дякувати "аварійкою".

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