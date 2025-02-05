За звичку "моргати" фарами можна втратити права: що потрібно знати українським водіям

В деяких країнах за "моргання" фарами можна отримати знайчний штраф або втратити водійське посвідчення.

Попереджати інших водіїв про поліцію чи небезпеку на дорозі за допомогою "моргання" фарами – поширена практика серед українських автомобілістів. В Україні за таку дію штрафи не передбачені, але за кордоном ситуація зовсім інша.

Про це розповідає портал "Твоя машина".

Однією з країн, де така практика може обернутися покаранням, є Польща. Українських водіїв там штрафують за використання фар у якості попереджувального сигналу про наявність поліцейських патрулів. За це передбачено штраф у 200 злотих (приблизно 2 000 гривень) і 4 штрафні бали.

Варто враховувати, що якщо водій має ідентифікаційний номер PESEL, штрафні бали накопичуються. При досягненні 24 балів порушник втрачає водійські права. Таким чином, невинний жест може призвести до серйозних наслідків для тих, хто часто подорожує Польщею.

Нагадаємо, що багато українських водіїв вважають, що можуть позбутися водійських прав тільки за серйозні порушення, як перевищення швидкості чи ДТП. Проте, є й інші причини, через які можна залишитися без посвідчення водія.