Заборонені в Україні: за які автомобілі з США доведеться постійно платити штраф

Автоюристи та механіки попереджають: економія на купівлі «битка» з Америки швидко нівелюється необхідністю дорогої переробки фар та габаритів, адже американська оптика небезпечна в сутінках.

Дар'я Щербак
Автомобіль

Автомобіль

В Україну активно імпортують автомобілі зі Сполучених Штатів, куплені на аукціонах після ДТП. Приваблива ціна таких машин часто обертається непередбаченими витратами та проблемами з легалізацією.

Про це пише «Твоя машина».

Проблема №1: Прямий світловий потік фар

Основна відмінність американських автомобілів від європейських та українських стандартів полягає у світлотехніці.

У США більшість фар мають прямий світловий потік. Це означає, що світло висвітлює дорогу рівно перед автомобілем, але практично не охоплює узбіччя.

В Україні ж діють інші вимоги: світло має бути розсіяним таким чином, щоб водій міг бачити не лише асфальт, а й пішоходів чи велосипедистів, які рухаються збоку. Саме через це американські авто часто не проходять обов’язковий техогляд та мають проблеми з первинною реєстрацією.

Проблема №2: Червоні поворотники та габарити

Друга суттєва відмінність стосується кольору габаритних вогнів та покажчиків повороту, від чого безпосередньо залежить безпека на дорозі.

  • У США дозволені помаранчеві габарити та червоні поворотники.

  • В Україні дозволено лише білі габарити та жовті (помаранчеві) сигнали повороту.

Як пояснив автоюрист Сергій з Тернополя, червоний сигнал повороту становить пряму загрозу: «У сутінках або під дощем червоний сигнал може сприйматися як стоп, а не як поворот, що збільшує ризик аварії».

Ціна питання

Власники, які намагаються обійти закон і залишають «американську» оптику, ризикують отримати штраф у розмірі 510 гривень за керування авто з невідповідними світловими приладами.

Для легалізації автомобіля необхідна переробка. Механік однієї з київських СТО Олег Мельник пояснює, що це є додатковою, але обов’язковою витратою: «Переробка фар і габаритів обходиться у кілька тисяч гривень, але інакше поліція щотижня зупинятиме».

Перш ніж купувати дешевий «американець», варто чітко зважити, чи готовий власник до цих витрат, інакше економія на покупці швидко обернеться постійними штрафами і проблемами з реєстрацією.

Нагадаємо, в Україні готують нові суворі правила щодо використання шин, які можуть призвести до позбавлення водійських прав. Плануються жорсткі вимоги до обов’язкового встановлення зимової або всесезонної гуми у відповідний період, а також штрафи до 8,5 тисячі гривень за порушення.

