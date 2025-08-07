ТСН у соціальних мережах

Забудьте ці слова: як одна помилка в протоколі ПДР може обернутися величезним штрафом

Адвокат дав низку порад, як правильно зафіксувати свою позицію і захистити права водія.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Патрульна поліція

Патрульна поліція / © autotheme.info

Іноді так буває, що водія звинувачують у порушенні без належних підстав — інспектор поспішив, не розібрався, переплутав. Але підпис у документі все одно ставити доведеться. І саме тут водії найчастіше роблять фатальні помилки.

Адвокат Іван з Чернівців, який понад 12 років захищає права водіїв у судах, у коментарі для видання «Твоя МАШИНА» дав низку порад, чк уникнути таких помилок.

«Грубі висловлювання чи образи у протоколі не працюють. Їх читає суддя, а не сам інспектор. І в кращому разі їх просто проігнорують. У гіршому — вас ще й оштрафують за дрібне хуліганство, — застерігає адвокат. — Ще гірше — пошкодити або порвати документ. У теорії може здатися, що це протест. На практиці — це прямий шлях до нової справи, вже кримінальної».

Юрист зазначив, що також не варто писати зайве. Якщо якась інформація не стосується ситуації, не витрачайте на неї місце й нерви. Суду вона ні до чого.

За словами адвоката, є чотири речі, які вписати обов’язково:

  • По-перше, свій підпис. Відмова нічого не змінює, протокол усе одно вважається чинним.

  • По-друге, чітко вкажіть: згодні ви з описаним, чи ні. Якщо мовчите тут — потім у суді буде складно пояснити, чому не заперечували.

  • Третє — свідки. Якщо хтось бачив подію — напишіть їхні контакти. І додайте докази, якщо є (відео з реєстратора, фото, покази).

  • І четверте — причини. Наприклад, їхали на «червоне», бо везли людину з інсультом. У таких ситуаціях закон дозволяє порушення — але це треба зафіксувати.

«Ваші записи в протоколі можуть стати головним козирем у суді. Не перетворюйте їх на прояв емоцій. Це не соцмережі, а документ», — резюмував він.

Раніше ТСН.ua писав про те, чому поліція може зупинити автомобіль навіть без порушення ПДР. В Україні є чітко визначені підстави для зупинки автомобіля. Але на практиці це може статись, якщо автівка здається патрульним підозрілою.

