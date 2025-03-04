Забутий скарб: у покинутому будинку виявили унікальну колекцію (фото)

Те, що залишили господарі, вражає.
Неймовірний покинутий будинок, який немов завмер у часі, виявили в США. А в його гаражі – рідкісні американські автомобілі у відмінному стані.
Про це йдеться у відео на Youtube-каналі RangerRickTV.
"Літня пара колись називала це місце домом, доживаючи тут свої останні роки. Їхні діти виросли та роз’їхалися, а після смерті бабусі та дідуся будинок залишився недоторканим роками. Але те, що залишається всередині, просто вражає", – йдеться у сюжеті.
Раритетні автомобілі, які коштують цілий стан, стоять і припадають пилом, як вдекорації до Гелловіну.
"Автівки все ще чекають своєї наступної моторошної ночі, а рідкісні предмети колекціонування лежать непорушно, немов застигли в часі. Кожна кімната зберігає частинку їхньої історії, розкриваючи проблиски життя, яке колись було сповнене спогадами, коханням та історією", – розповідають автори відео.
Мрія колекціонерів-мільйонерів
У вінтажній колекції зібрані три легендарних американських автомобілі:
- розкішне купе Cadillac Series 62 1946 або 1947 року. Усього виготовлено приблизно 10 000 цих 150-сильних авто і зараз вони коштують від 50 до 100 тис. доларів;
- кабріолет Ford Thunderbird 1959 року. Велике 5,2-метрове авто оснащене 5,8-літровим V8 потужністю 300 к. с.;
- купе Chevrolet Chevelle 1969 року, під капотом якого встановлено великий 7,4-літровий двигун на 450 сил від пізнішої моделі 1970 року. Вдалося встановити, що спортивне авто придбали понад 10 років тому.
Нагадаємо, в Україні також помітили легендарне американське авто 1970-х років.
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