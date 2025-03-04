Забутий скарб: у покинутому будинку виявили унікальну колекцію (фото)

Неймовірний покинутий будинок, який немов завмер у часі, виявили в США. А в його гаражі – рідкісні американські автомобілі у відмінному стані.

Про це йдеться у відео на Youtube-каналі RangerRickTV.

"Літня пара колись називала це місце домом, доживаючи тут свої останні роки. Їхні діти виросли та роз’їхалися, а після смерті бабусі та дідуся будинок залишився недоторканим роками. Але те, що залишається всередині, просто вражає", – йдеться у сюжеті.

Неймовірний покинутий будинок, який немов завмер у часі Фото: скрин відео RangerRickTV

Раритетні автомобілі, які коштують цілий стан, стоять і припадають пилом, як вдекорації до Гелловіну.

"Автівки все ще чекають своєї наступної моторошної ночі, а рідкісні предмети колекціонування лежать непорушно, немов застигли в часі. Кожна кімната зберігає частинку їхньої історії, розкриваючи проблиски життя, яке колись було сповнене спогадами, коханням та історією", – розповідають автори відео.

У вінтажній колекції зібрані три легендарних американських автомобілі Фото: скрин відео RangerRickTV

Мрія колекціонерів-мільйонерів

У вінтажній колекції зібрані три легендарних американських автомобілі:

розкішне купе Cadillac Series 62 1946 або 1947 року. Усього виготовлено приблизно 10 000 цих 150-сильних авто і зараз вони коштують від 50 до 100 тис. доларів;

кабріолет Ford Thunderbird 1959 року. Велике 5,2-метрове авто оснащене 5,8-літровим V8 потужністю 300 к. с.;

купе Chevrolet Chevelle 1969 року, під капотом якого встановлено великий 7,4-літровий двигун на 450 сил від пізнішої моделі 1970 року. Вдалося встановити, що спортивне авто придбали понад 10 років тому.

Нагадаємо, в Україні також помітили легендарне американське авто 1970-х років.

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