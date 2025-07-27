Водійське посвідчення / © Еxpress

Реклама

У центрі Києва на вихідних патрульна поліція зупинила водія Ігоря за порушення дорожньої розмітки. Здавалося б, типовий випадок. Та коли правоохоронці попросили документи, з’ясувалося, що посвідчення водія залишилось удома в куртці. У «Дії» документи не відкривалися — інтернет «завис». Ігор отримав штраф.

Як пояснив виданню «Твоя МАШИНА» адвокат Валерій, який вже 12 років працює із такими справами, поліція діє згідно зі статтею 126 КУпАП. Штраф — 425 гривень. І жодних «але»: документи мають бути при собі або доступні в додатку.

На перший погляд, у «Дії» є все — права, техпаспорт, страховка. Але працює це тільки за умови стабільного інтернету й безперебійної роботи додатку. Інакше — штраф, як у «кам’яному віці».

Реклама

«Був випадок, коли документи просто зникли з „Дії“ після оновлення. Водій нічим не зміг це довести. Якщо інтернету немає — шансів немає теж», — пояснює адвокат.

У соцмережах водії діляться подібними історіями — «Дія» зависає, документи не відкриваються, а патрульні не приймають пояснень. І хоча технології спрощують життя, здоровий глузд ще ніхто не скасовував. Без фізичних документів ризик отримати штраф зростає.

Юристи радять не покладатися виключно на смартфон. Адже, як показує практика, мобільний може розрядитися, інтернет — зникнути, а штраф — залишиться.

Нагадаємо, сплатити штраф за порушення ПДР здається простою справою, та насправді — це процес, де кожна дрібниця має значення. Найменша помилка — і у водія можуть виникнути серйозні проблеми: від подвоєння суми до обмеження на виїзд за кордон.

Реклама

Наприклад, банківська комісія не входить до суми штрафу, тож платіж може бути зарахований не в повному обсязі. А якщо у призначенні платежу не вказати прізвище, ім’я, по батькові та номер постанови — система взагалі не зарахує сплату, і штраф залишиться чинним.

Також важливо враховувати, що знижка 50% діє лише для автоматичних порушень, зафіксованих камерами. Якщо штраф виписано на місці — наприклад, за допомогою TruCAM, — платити доведеться повну суму. А от часткова або прострочена оплата автоматично передає справу до виконавчої служби.