"Загадковий" знак обмеження швидкості: в одній із країн Європи не запроваджуватимуть оновлення

Знак обмеження швидкості

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В Іспанії розглядали встановлення нового знаку обмеження швидкості із зеленою рамкою замість червоної. Однак до правил вже включена вказівка на рекомендовану швидкість, а саме для цього і призначений цей “загадковий” зелений знак.

Про це повідомляє DGT (Генерального директорату Департаменту транспорту), пише Motorpasion.

Як зазначається, цей знак такий самий, як і знак, що регулює максимальну швидкість (R-301): круглий, з білим фоном і чорною цифрою. Але замість червоної рамки він має зелену. Його призначення — вказувати рекомендовану швидкість у районах, де особливо чутливі пішоходи: наприклад, поблизу шкіл або в районах з високою концентрацією пішоходів. Таким чином, це лише рекомендація, і недотримання зазначеного обмеження швидкості не тягне за собою штраф.

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«Ми не знаємо, що спонукало DGT запровадити це в Іспанії, але ця тема постійно з’являється з минулого року: час від часу ми натрапляємо на шквал новин про вищезгаданий сигнал. Насправді, за даними Traffic, це навіть не проєкт, який розглядається для його можливого впровадження», — зазначається у повідомленні.

DGT запевнив, що не згадував і не публікував про цей знак, щобільше — він ще далеко не затверджений.

«Ось у нас квадратний синій. Його немає в новому каталозі знаків». Цей знак навіть не входить до оновленого каталогу знаків, як нагадує нам відомство, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ», — пояснюють у відомстві.

Раніше на іспанських дорогах з’явився новий знак, який зображає авто в червоному колі та чорні крапки на білому тлі.

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Крапки поруч з автомобілем схожі на зображення вихлопних газів, що виходять з вихлопної труби. Це позначає зону низьких викидів (LEZ), створену відповідно до Закону про зміну клімату та трансформацію енергії.

Знак вимагає від міст та муніципалітетів з населенням понад 50 000 осіб мати Зону з низьким рівнем викидів — територію, визначену державними органами, де застосовуються обмеження на доступ, пересування та паркування транспортних засобів з метою покращення якості повітря.