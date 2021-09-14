Закидали машину сміттям: у Києві покарали автовласника за невдале паркування (відео)

Місцеві мешканці помстилися водієві, який постійно перегороджував проїзд сміттєвозу.

У Києві автівку закидали сміттям за неправильне паркування.

Пригода сталася у Печерському районі столиці біля Київського університету культури.

Про це повідомив паблік "Великий Київ" та оприлюднив відео.

Місцеві мешканці помстилися водієві, що постійно перегороджував проїзд сміттєвозу.

"Любиш паркуватися де заманеться, люби й такі "сюрпризи" отримувати", - йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, схожа історія сталася у мікрорайоні Академмістечко. Чоловік припаркував свій Opel просто на газоні під під'їздом. Обурені мешканці висипали сміття на машину, аби провчити водія.

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