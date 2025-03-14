Заміна масла в авто: експерти пояснили, чому не можна орієнтуватися лише на пробіг

У складних умовах експлуатації мастило зношується швидше, що може призвести до пошкодження двигуна.

Багато автовиробників рекомендують міняти моторне масло кожні 10-15 тисяч кілометрів, але досвідчені водії та експерти радять робити це частіше.

Про це розповів керівник сервісного центру з ремонту двигунів у коментарі порталу ampercar.com.

За його словами, кліматичні фактори, такі як морози, різкі перепади температур та довге прогрівання двигуна, скорочують ресурс мастила. Крім того, постійні затори змушують двигун працювати на холостому ходу, що також погіршує стан мастила.

Фахівці наголошують, що головний показник для заміни — не пробіг, а мотогодини. Багато сучасних автомобілів мають вбудовані системи підрахунку мотогодин, а якщо таких немає, можна встановити спеціальний гаджет.

Особливу увагу слід приділяти малолітражним турбованим двигунам, які працюють за високих температур і швидше руйнують структуру мастила. Це призводить до накопичення шкідливих відкладень, що може спричинити серйозні поломки.

Окрім цього, експерти зазначають, що існує ризик прихованого витоку масла, який довго залишається непоміченим. Постійні зупинки, рух у заторах та перегазовки додатково навантажують двигун.

Щоб уникнути небезпечних несправностей, експерти радять скоротити інтервал заміни масла до 7500-10000 кілометрів або орієнтуватися на мотогодини. Це дозволить продовжити термін служби двигуна навіть за складних умов експлуатації.

Нагадаємо, усі конструктори автомобілів прагнуть створити надійні та потужні мотори. Але навіть найкращі з них беззахисні перед помилками автовласників або некваліфікованих авторемонтників. Втім досвідчений автомеханік попередив, чого не можна робити, якщо ви не хочете передчасно"вбити" двигун свого авто.

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