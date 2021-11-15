Замість неї - порожній отвір: власники електромобілів Tesla поскаржилися на відсутність популярної функції

Із цією проблемою автомобілі почали приходити до покупців після 6 листопада.

Компанія Tesla, схоже, потрапила в чергову неприємну ситуацію зі своїми електрокарами.

Як повідомляє Electrek, новоспечені покупці електромобілів Tesla Model 3 та Tesla Model Y виявили в салоні відсутність USB-портів.

Зазначається, що отвори для підключення пристроїв на задній стінці центральної консолі є, проте електронна складова в них відсутня. Також неактивною виявилася функція бездротової зарядки. Як мінімум один із власників написав, що USB-порти на задніх сидіннях також відсутні.

Ось такий вигляд має те місце, де повинен бути USB-порт.

electrek.co

За інформацією видання, останні Tesla із працездатними USB-портами були відправлені 6 листопада, проте потім почалася доставка нової партії. Більшість покупців не проінформували щодо змін, проте декому з власників нових авто технічна служба Tesla таки повідомила, що запчастини з’являться у грудні, й тоді їх запрошуватимуть до сервісних центрів.

Причиною такого, швидше за все, є глобальна нестача мікросхем, яка вже впливає на автомобільну промисловість більше року.

Раніше розповідалося про те, що BMW через проблему з мікросхемами позбавила водіїв певного обладнання в салонах авто.

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