Запас ходу в 600 км та просунутий автопілот: китайці розпочали продаж значно дешевшого конкурента Tesla

Ця модель повинна з’явитись на обраних європейських ринках.

Китайська компанія XPeng розпочала продаж нового та водночас стильного електромобіля під індексом " P5 ".

Про це повідомляє Autoevolution.

Зазначається, що габарити цієї моделі трохи компактніше, ніж його побратима P7. Довжина складе 4 808 мм замість 4 880 мм, а ширина – 1 840 мм проти 1 896 мм, колісна база - 2 768 мм.

Як силову установку новинка буде використовувати безальтернативний електричний двигун потужністю 211 кінських сил, що працює в парі з літій-іонною батареєю від 55,9 до 71,4 кВт/год. Коефіцієнт опору повітря 0,223. На жаль, Xpeng оприлюднив показники продуктивності за стандартами NEDC, що не належним чином порівнюється з WLTP або EPA.

Результати незалежних тестів в реальних умовах показали відповідність заявленому запасу ходу у 460 кілометрів 97,1%. Далекохідний P5 з паспортним запасом ходу у 600 кілометрів у тих же тестах показав реальний пробіг на 94,9% від цієї цифри (тобто, 569,4 км). Xpeng також заявив, що Tesla Model 3 у цих тестах досягла лише 74,3% заявленого запасу ходу у 468 км.

autoevolution.com

Xpeng значно більше уваги у своїй презентації приділив системі автоматизованого управління під назвою XPILOT. За кількістю датчиків, які вона використовує, XPILOT є передовою системою серед собі подібних. Крім двох призм LiDAR, електричний седан оснащений 12 ультразвуковими радарами, 5 міліметровими радіолокаторами, 13 камерами високої чіткості та високоточним пристроєм позиціювання. LiDAR виступає “очима” системи XPILOT у найновішій версії 3.5 – наявні моделі марки, як Xpeng P7, оснащуються XPILOT 2.5. Одна з функцій системи XPILOT називається NGP (Navigation Guided Pilot) і дозволяє електроніці керувати автомобілем та контролювати його швидкість у міському середовищі, перебираючи на себе функції водія. На додачу - можливість розпізнавання пішоходів, велосипедистів, дорожніх робіт і інших перешкод.

Серед інших "фішок" моделі можна відзначити дверні ручки врівень з кузовом, округлий профіль, панорамний дах, можливість транформации сидінь в рівну підлогу (таким чином, можна зробити спальне місце), 15,6-дюймовий екран мультимедіа на центральній консолі і розумну систему голосових команд Xmart OS 3.0.

autoevolution.com

Наразі на Xpeng P5 оголошено ціни для китайського ринку, де новинка буде конкурувати з Tesla Model 3, починаючи з жовтня. Незабаром після цього електрокар повинен з’явитись на обраних європейських ринках, передусім в Норвегії. Також Xpeng має амбіції на панамериканський ринок.

Xpeng пропонує 6 версій P5, за ціною від 160 до 230 тисяч юанів (24 670 – 38 550 доларів). Тобто найдорожчий Xpeng P5 з “повним фаршем” коштує на 410 доларів дешевше за базовий Tesla Model 3, тоді як в топовій комплектації Tesla коштує 339 900 юанів, а це вже 52 400 доларів.

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