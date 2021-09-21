Запас ходу в 600 км та просунутий автопілот: китайці розпочали продаж значно дешевшого конкурента Tesla

Ця модель повинна з’явитись на обраних європейських ринках.
Китайська компанія XPeng розпочала продаж нового та водночас стильного електромобіля під індексом "P5".
Про це повідомляє Autoevolution.
Зазначається, що габарити цієї моделі трохи компактніше, ніж його побратима P7. Довжина складе 4 808 мм замість 4 880 мм, а ширина – 1 840 мм проти 1 896 мм, колісна база - 2 768 мм.
Як силову установку новинка буде використовувати безальтернативний електричний двигун потужністю 211 кінських сил, що працює в парі з літій-іонною батареєю від 55,9 до 71,4 кВт/год. Коефіцієнт опору повітря 0,223. На жаль, Xpeng оприлюднив показники продуктивності за стандартами NEDC, що не належним чином порівнюється з WLTP або EPA.
Результати незалежних тестів в реальних умовах показали відповідність заявленому запасу ходу у 460 кілометрів 97,1%. Далекохідний P5 з паспортним запасом ходу у 600 кілометрів у тих же тестах показав реальний пробіг на 94,9% від цієї цифри (тобто, 569,4 км). Xpeng також заявив, що Tesla Model 3 у цих тестах досягла лише 74,3% заявленого запасу ходу у 468 км.
Xpeng значно більше уваги у своїй презентації приділив системі автоматизованого управління під назвою XPILOT. За кількістю датчиків, які вона використовує, XPILOT є передовою системою серед собі подібних. Крім двох призм LiDAR, електричний седан оснащений 12 ультразвуковими радарами, 5 міліметровими радіолокаторами, 13 камерами високої чіткості та високоточним пристроєм позиціювання. LiDAR виступає “очима” системи XPILOT у найновішій версії 3.5 – наявні моделі марки, як Xpeng P7, оснащуються XPILOT 2.5. Одна з функцій системи XPILOT називається NGP (Navigation Guided Pilot) і дозволяє електроніці керувати автомобілем та контролювати його швидкість у міському середовищі, перебираючи на себе функції водія. На додачу - можливість розпізнавання пішоходів, велосипедистів, дорожніх робіт і інших перешкод.
Серед інших "фішок" моделі можна відзначити дверні ручки врівень з кузовом, округлий профіль, панорамний дах, можливість транформации сидінь в рівну підлогу (таким чином, можна зробити спальне місце), 15,6-дюймовий екран мультимедіа на центральній консолі і розумну систему голосових команд Xmart OS 3.0.
Наразі на Xpeng P5 оголошено ціни для китайського ринку, де новинка буде конкурувати з Tesla Model 3, починаючи з жовтня. Незабаром після цього електрокар повинен з’явитись на обраних європейських ринках, передусім в Норвегії. Також Xpeng має амбіції на панамериканський ринок.
Xpeng пропонує 6 версій P5, за ціною від 160 до 230 тисяч юанів (24 670 – 38 550 доларів). Тобто найдорожчий Xpeng P5 з “повним фаршем” коштує на 410 доларів дешевше за базовий Tesla Model 3, тоді як в топовій комплектації Tesla коштує 339 900 юанів, а це вже 52 400 доларів.